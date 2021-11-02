Новый российский истребитель пятого поколения покажут на выставке в Дубае

Перспективный российский однодвигательный истребитель пятого поколения впервые будет представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Новейший боевой самолет Checkmate, что в переводе означает "шах и мат", еще не поднялся в воздух, но уже вызвал повышенный интерес за рубежом. Как сообщили ТАСС источники в авиастроительной области, для широкого круга заинтересованных лиц он впервые будет продемонстрирован в ОАЭ.

По мнению экспертов, Ближний Восток - отличная площадка для презентации самолета. Интерес к российскому легкому истребителю возник у потенциальных иностранных заказчиков сразу же после его презентации на форуме "Армия-2021". Хотя первый полет самолета планируется выполнить в 2023 году, он уже востребован на ряде зарубежных рынков. Самолет создавался как прямой конкурент американскому истребителю пятого поколения F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Потребность в самолетах такого класса есть у южноамериканских, африканских и ближневосточных стран. Заинтересованность в новом самолете пятого поколения проявляет Минобороны России. Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, военные в будущем станут закупать Checkmate для своих нужд. В России он получил название Су-75.

Закупка самолета для нужд Вооруженных сил является важным фактором для экспортного потенциала. Как правило, иностранные заказчики всегда интересуются, пойдет ли перспективная техника на вооружение Российской армии. К слову, американские СМИ уже назвали Су-75 "геополитической головной болью" США. В частности, издание The Wall Street Journal отмечает, что российский легкий самолет-невидимка станет прямым конкурентом F-35.

Checkmate будет способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7,4 тонны полезной нагрузки. Дальность его полета 3000 км, максимальная высота полета - 16,5 километра. Самолет может одновременно поражать до шести целей, применяя современные авиационные средства поражения, которые размещаются во внутренних отсеках, а также на двух внешних подвесах. По словам разработчиков, истребитель будет оснащен самым современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое ничем не уступает и даже превосходит комплексы американского F-35.

Самолет создавался как конкурент американскому истребителю пятого поколения F-35A Lightning II

Вся основная информация выводится на панорамный индикатор и лобовое стекло. Там отображаются сведения о цели и о том, какое ракетное оружие необходимо применить в боевой обстановке.