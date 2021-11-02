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2 ноября 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 1 ноября 2021 года № 556 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив пункты 7, 8 в следующей редакции:

"7. Заселение граждан в гостиницы, иные объекты размещения осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов (за исключением лиц, не достигших 18 лет), предъявленного гражданином при заселении вместе с документом, удостоверяющим его личность.

Работники гостиниц, иных объектов размещения, осуществляющие заселение граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.

8. Посещение гражданами фитнес-центров осуществлять при наличии у гражданина сертификата о вакцинации или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо справки или QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или специализированных приложений "Госуслуги", "Госуслуги СТОП Коронавирус", подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов (за исключением лиц, не достигших 18 лет), предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность.

Фитнес-центрам обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце первом настоящего пункта. Работники фитнес-центров, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце первом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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