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От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский

Новости
    02.11.2021, 15:47
Текст:   Олег Усков

31 октября на 85-м году жизни скончался известный советский, украинский детский писатель, поэт и сценарист Владимир Рутковский. Причиной смерти литератора стали последствия заражения коронавирусом, передают национальные СМИ.

Рутковский родился 18 апреля 1937 года в Черкасской области в учительской семье. Отец был поляком, мать - украинкой. С 1960-х жил в Одессе, где закончил политехнический институт. Работал на суперфосфатном заводе. С конца 60-х - журналист на областном радио и в газете "Одесские известия". С 1973-го жил и учился в Москве на Высших литературных курсах при Литинституте имени Горького.

Первая публикация - сборник "Капли солнца" в 1966-м. В числе наиболее известных детских произведений автора - "Гости на метле", "Аннушка", "Бухтик из тихой заводи", "Каникулы в Вороновке", "Палатки над речкой", "Потерчата" (о немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны), "Синие Воды" (двухтомный исторический роман о сражении между татаро-монголами и литовско-русскими войсками князя Ольгерда на реке Синие Воды в 1362-м), "Слуга Бабы-Яги".

В числе экранизаций произведений - "Сторожевая застава" и "Джури козака Швайки" - по знаменитому эпосу автора.

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