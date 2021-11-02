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2 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 2 ноября 2021 года № 197 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28.10.2021 № ТГ-П24-15391кв, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) изменение, дополнив его пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) возможно использование мобильного приложения "Госуслуги. СТОП Коронавирус".".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко



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