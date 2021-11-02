Песков призвал не верить слухам о продлении нерабочих дней после 7 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.

"Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию", - сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что власти регионов могут самостоятельно принимать решения по антикоронавирусным мерам.

"Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона", - добавил представитель Кремля.