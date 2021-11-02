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Появился трейлер российского сериала "Саня, газуй!"

Новости
    02.11.2021, 09:41
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Mediapole вышел трейлер российского комедийного сериала "Саня, газуй!" Премьера первого сезона из 6 серий запланирована на 7 ноября.

Фото: предоставлено Kion
Объявлена дата выхода сериала "Чиновница"

Девушка Саша увлеченно копается в старой машине в отцовском гараже, пока семья не решает его продать. Тяга к железякам от этого никуда не девается, и Саша приходит работать в автосервис. Оказывается, интриг внутри коллектива там не меньше, чем в международных корпорациях, добавьте к этому гендерные предубеждения мастеров и зарождающееся чувство между героиней и молодым сервисменом. Однако Саша помогает людям на дороге, в работе и, как гласит слоган сериала, всегда остается собой.

Режиссер - Филлип Абрютин, в ролях Арина Федорова, Михаил Богдасаров, Андрей Федорцов, Ольга Тумайкина, Сергей Баталов, Ирина Темичева.

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