Законопроект Псковской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 42824604 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 46049528 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3224924 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2023 года в сумме 23879566 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 40346735 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 41764550 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 40346735 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 729000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 41764550тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1490000 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 0 рублей и на 2024 год в сумме 0 рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2024 года в сумме 23706723 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 01 января 2025 года в сумме 23535379 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 2. Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям

1. Утвердить поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2022 год в сумме 16625461 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 14484619 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15245086 тыс. рублей.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов от региональных налогов, неналоговых доходов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) региональных налогов и сборов в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) безвозмездных поступлений.

2. Установить в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Псковской области по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области по доходам от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

5. Установить нормативы отчислений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

6. Передать на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов бюджетам муниципальных районов, городских округов 100 процентов задолженности по отмененным местным налогам и сборам.

Статья 5. Установление нормативов по отдельным региональным платежам

Установить государственным предприятиям области платежи в областной бюджет в размере 40 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты, в соответствии с Порядком согласно приложению 8 к настоящему Закону, за исключением государственных предприятий области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций. Установить государственным предприятиям области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций, платежи в областной бюджет в размере ноль процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты.

Статья 6. Прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности области

Утвердить прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности области, за исключением движимого имущества, находящихся в собственности области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 5010018 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4791692 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5101496 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2022 год в сумме 8209046 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону, на 2023 год в сумме 8239498 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8276045 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Администрацией области.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 202 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 13144314 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11633465 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10809864 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 1833332 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1622310 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1579762 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 1544332 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1472810 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1429762 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 8783,13 рубля на человека, на 2023 год в размере 8473,41 рубля на человека и на 2024 год в размере 7858,19 рубля на человека, городских поселений на 2022 год в размере 1586,50 рубля на человека, на 2023 год в размере 1586,50 рубля на человека и на 2024 год в размере 1586,49 рубля на человека, сельских поселений на 2022 год в размере 2759,38 рубля на человека, на 2023 год в размере 2759,38 рубля на человека и на 2024 год в размере 2759,37 рубля на человека.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

5. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 5178961 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4147865 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3570766 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 2022 год в сумме 4843765 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4893348 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 4891441 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год в сумме 1267376 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 949359 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 747319 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону.

8. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем перечислений Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20000 тыс. рублей.

9. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 880 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 583 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 576 тыс. рублей.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования и государственные гарантии Псковской области

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов государственные гарантии Псковской области не предоставляются.

3. Установить, что бюджетным полномочием по осуществлению в 2022 году государственных заимствований Псковской области в части получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета обладает Комитет по финансам Псковской области.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону, на плановый период 2023 год и 2024 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов и особенности использования средств

1. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Администрацией области.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов;

3) для погашения долговых обязательств муниципальных образований Псковской области в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями Псковской области от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, в размере 0,1 процента годовых.

3. За несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им взыскиваются пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, за каждый день просрочки от суммы задолженности.

4. Задолженность организаций перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам в случае ликвидации этих организаций вследствие признания их несостоятельными (банкротами) по решению суда подлежит списанию в порядке, установленном Администрацией области.

5. В 2022 - 2024 годах списание части реструктуризированных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации области от 29.05.2019 № 208 "О порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам до 01 января 2019 года".

6. Установить плату за пользование средствами областного бюджета в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить размер социального пособия на погребение умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 6424,98 рублей.

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований государственным казенным учреждениям, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов соответствующего государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Комитетом по финансам Псковской области.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Псковской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в 2022 году осуществляет полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по перечню согласно приложению 27 к настоящему Закону.

6. Управление Федерального казначейства по Псковской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляет казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Псковской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансов по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, в порядке, установленном федеральным законодательством.

7. Предусмотреть расходы на реализацию мероприятий по финансированию наказов избирателей в соответствии с Законом Псковской области от 29.04.2011 № 1074-ОЗ "О наказах избирателей" на 2022 - 2023 годы на строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове на 2022 год в сумме 156546 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 218889 тыс. рублей (КБК 804 0702 021E152390 500).

Статья 13. Численность государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений области

1. Администрация области, государственные учреждения области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений области, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" субъектам Российской Федерации передаются отдельные полномочия Российской Федерации, случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на субъект Российской Федерации возлагается осуществление полномочий по вопросам, ранее относящимся к вопросам местного значения и осуществляемым органами местного самоуправления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников







