Минкульт назвал неожиданностью увольнение Боякова из МХАТ

В министерстве культуры РФ прокомментировали уход с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова. Накануне стало известно, что он написал заявление по просьбе новоназначенного гендиректора театра Владимира Кехмана, несмотря на то, что ранее с ним был заключен контракт сроком на пять лет.

"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что "согласно уставу директор театра должен согласовать с учредителем кандидатуру нового художественного руководителя". Министерство в свою очередь обещает обсудить ее с профессиональным сообществом.

Эдуард Бояков написал о своем уходе на личной странице в Facebook. Назначен на эту должность он был три года назад. О своих дальнейших планах Бояков обещал сообщить позднее. Владимир Кехман был назначен гендиректором неделю назад.