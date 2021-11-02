Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада"

Известный российский артист Дмитрий Гуменецкий скончался в Москве, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на осведомленный источник.

Дмитрий Гуменецкий стал известен после того, как сыграл охранника Шмидта в сериале "Бригада". До этого он не был профессиональным актером, служил в МВД, являлся майором спецназа.

Артист также успел отметиться ролями в фильмах "Нежный возраст", "Бумер" и "Цена жизни". Однако в дальнейшем в его судьбе наступил сложный период. В 2016 году Дмитрия Гуменецкого осудили за хранение крупной партии наркотиков. Преступление было совершено из-за тяжелого материального положения.

Дмитрий Гуменецкий страдал тяжелым заболеванием, освободился из колонии условно досрочно. После этого он находился в одном из хосписов Москвы, где и скончался.