В Москве завершено благоустройство возле станции МЦД-2 "Печатники"

Завершены работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 "Печатники" на юго-востоке столицы. Подробности рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В зону благоустройства вошла улица Шоссейная - участок от улицы Гурьянова до улицы Кухмистерова. Общая площадь работ составила 9,5 гектара.

Заместитель мэра напомнил, что до проведения благоустройства дорога к станции была не очень удобной. "С открытием станции пешеходный поток на этой территории существенно увеличится, поэтому необходимо было создать комфортные условия для пассажиров и местных жителей, - подчеркнул Бирюков. - В рамках благоустройства привели в порядок тротуары, заменили асфальтобетонное покрытие на парковках и въездах во дворы".

И там, где раньше были "народные тропы", проложили дорожки, в зоне метро "Печатники" сделали удобную площадь, на которой достаточно места для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.

На Шоссейной улице поставили новые остановочные павильоны, более 70 уличных торшеров, посадили более 900 кустарников и деревьев, разбили 38,3 тысячи квадратных метров газона.