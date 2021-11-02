Жителей Бурятии предупредили о метелях и резком похолодании

Во вторник, 2 ноября, республиканский главк МЧС объявил штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В ближайшие два дня в регионе ожидаются снегопады и метели.

Как сообщает пресс-служба спасательного ведомства со ссылкой на синоптиков, вечером 3 ноября в юго-западных районах и Прибайкалье, а 4-го - уже на всей территории республики прогнозируется резкое (на 10 градусов и более) похолодание, ветер порывами 15-20 метров в секунду, снег и метель.

Осадки могут существенно осложнить обстановку на дорогах. На горных перевалах возможно образование гололеда и снежных заносов. Автолюбителей спасатели просят быть предельно внимательными во время поездок.

Не исключены также аварии на объектах энергетики и ЖКХ.