Нижегородец с ножом удерживал женщину и ребенка в квартире

В Нижнем Новгороде задержан мужчина, который незаконно удерживал женщину и малолетнего ребенка в квартире, угрожая им ножом. Об этом "РГ" сообщили в Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, утром 1 ноября 38-летний мужчина незаконно лишил свободы свою сожительницу и малолетнего ребенка. Он не выпускал их из квартиры в доме по улице Мануфактурная и угрожал ножом. При этом злоумышленник никаких требований не выдвигал. У женщины получилось сообщить об этом родственникам, а те вызвали полицейских. На место прибыли сотрудники ГУ МВД по Нижегородской области и Росгвардии.

"На уговоры правоохранительных органов и родственников открыть дверь квартиры мужчина не реагировал. Дверь он открыл лишь под предлогом, что к нему приехал адвокат. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы. Он задержан следователями СК, ему уже предъявлено обвинение. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сообщили в СУ СК РФ по Нижегородской области.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела обвиняемому будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, чтобы установить его вменяемость.