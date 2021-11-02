Красноярский школьник потерял сознание на уроке и умер в больнице

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти 14-летнего подростка в Красноярске. Мальчик потерял сознание во время школьных занятий и после госпитализации умер в больнице. Об этом рассказали в региональном главке СК РФ.

Сообщение о смерти ребенка поступило в правоохранительные органы в минувшую пятницу. В тот день подросток лишился сознания на уроке в одной из школ краевой столицы. Сотрудники скорой помощи доставили мальчика в медицинское учреждение, однако врачам не удалось сохранить жизнь подростка, несмотря на усилия реаниматологов.

Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Проверку поставила на контроль прокуратура Красноярского края, добавили в надзорном ведомстве.