В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество

Бывший замглавы Минстроя РФ и экс-владелец ООО "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян помещен в СИЗО-1 города Иркутска.

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве предприниматель арестован по решению суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего чиновника, ведут сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Расследование находится на контроле прокуратуры.

По предварительной информации, речь идет о мошеннических действиях в связи с контрактами на 100 миллиардов рублей. Расследование продолжается.