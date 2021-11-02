Новости

В Ульяновской области допустили продление нерабочих дней после 7 ноября 16:22
Читатели американского сайта Fox News высоко оценили слова Путина 16:14
Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды 16:12
Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков 16:07
На Кубани соблюдение масочного режима проверят у водителей такси 15:50
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 15:47
В Кабуле в результате нападения на госпиталь погибли 23 человека 15:45
В Заполярье не исключили сохранения QR-кодов после нерабочих дней 15:31
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета 15:26
Молдавия заявила о частичном погашении долга перед "Газпромом" 15:20
Власти Коми допустили продление нерабочих дней 15:19
В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество 15:13
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей 15:13
В Счетной палате назвали основные проблемы жилищного строительства 14:58
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками 14:58
Украинский националист Ярош стал советником главкома ВСУ 14:55
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана станет рекордным в 2021 году 14:48
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину 14:40
В Госдуме оценили американские фейки издания о российских военных 14:38
Google заблокировал YouTube-канал СК Беларуси 14:19
Медведчук назвал дела против него политическим преследованием 14:15
Минкульт назвал неожиданностью увольнение Боякова из МХАТ 14:15
В Москве чаще всего нарушают правила владельцы автомобилей Kia 14:12
Суд обязал обвиняемого в госизмене Медведчука не выезжать из Киева 14:08
Сто стран выделят 20 млрд долларов на восстановление лесов 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 15:13
Рубрика: Происшествия

В Иркутске экс-заместителя главы Минстроя арестовали за мошенничество

Текст: Дмитрий Машуков

Бывший замглавы Минстроя РФ и экс-владелец ООО "Спецтрансстрой" Юрий Рейльян помещен в СИЗО-1 города Иркутска.

Фото: Александр Лефель / Facebook
Бывшего вице-президента ГК "ПИК" задержали по делу о мошенничестве

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве предприниматель арестован по решению суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего чиновника, ведут сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Расследование находится на контроле прокуратуры.

По предварительной информации, речь идет о мошеннических действиях в связи с контрактами на 100 миллиардов рублей. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

Главное сегодня

Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
"Газпром" не стал бронировать новые мощности по транзиту через Украину
СМИ: Двое россиян погибли в Южном Судане при крушении самолета
Песков назвал "вбросом" информацию о военных РФ на границе с Украиной
На Урале детей перестанут впускать в торговые центры без родителей
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области