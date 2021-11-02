В Сибири завели дело после ЧП в лицее, где рабочие упали в яму с кипятком

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по результатам проверки ЧП, произошедшего в новосибирском лицее, где трое рабочих провалились в яму с кипятком. Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Екатерина Петрушина. Ранее сообщалось, что сегодня утром один из пострадавших скончался.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, - уточнила Петрушина. - Выполнен объем первоначальных процессуальных действий, назначены экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие данному инциденту.

Вызов на пульт скорой помощи поступил накануне в 09.22 по местному времени. По данным следствия, двое сотрудников теплоснабжающей организации и слесарь учебного заведения находились в подвале лицея. Они проводили осмотр теплоузла, расположенного в здании, когда под их ногами обвалилась плита перекрытия. Все трое упали в яму с кипятком.

Они получили ожоги второй и третьей степени: у двоих мужчин было диагностировано повреждение 80 процентов поверхности тела, еще у одного - 50 процентов. Пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь одного из них.