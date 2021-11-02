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02.11.2021 11:13
Рубрика: Происшествия

В Приангарье ребенок погиб от удара током на железной дороге

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка, получившего травмы на железной дороге в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Фото: Getty Images
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По данным правоохранителей, вечером 30 октября мальчик забрался на цистерну в районе станции Заводская Восточно-Сибирской железной дороги. Ребенок оказался слишком близко к контактной сети и получил сильный удар электричеством. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 80 процентов тела. Врачам не удалось сохранить пациенту жизнь.

Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию родственников погибшего и сотрудников железной дороги, ответственных за обеспечение безопасности граждан.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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