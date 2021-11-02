В Приангарье ребенок погиб от удара током на железной дороге

Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка, получившего травмы на железной дороге в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила сегодня пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным правоохранителей, вечером 30 октября мальчик забрался на цистерну в районе станции Заводская Восточно-Сибирской железной дороги. Ребенок оказался слишком близко к контактной сети и получил сильный удар электричеством. Пострадавшего госпитализировали с ожогами 80 процентов тела. Врачам не удалось сохранить пациенту жизнь.

Следователям предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию родственников погибшего и сотрудников железной дороги, ответственных за обеспечение безопасности граждан.