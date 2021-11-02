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02.11.2021 13:56
Рубрика: Происшествия

Житель Кузбасса осужден на 16 лет за надругательство над падчерицей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

На 16 лет отправится за решетку 34-летний житель Новокузнецкого района. Суд признал его виновным в сексуальном насилии над падчерицей.

В Красноярском крае задержали предполагаемого насильника-педофила

Мать девочки, которой на тот момент было семь лет, застала своего сожителя на месте преступления и вызвала полицию. Оказалось, что гражданин совершал насильственные действия в отношении малолетнего ребенка неоднократно. Это продолжалось с марта по июнь 2020 года.

По ходатайству следователя фигуранта взяли под стражу. Изначально он помогал расследованию, однако позже отказался признавать вину. Но результаты экспертиз, включая психолого-психиатрическую в отношении потерпевшей, не оставили никаких сомнений. Тем более что признаков фантазирования у девочки эксперты не выявили. Насильника они нашли вполне вменяемым.

- Он признан виновным в шести эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По решению суда он проведет 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на год, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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