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02.11.2021,  
10:40
Текст:  Светлана Цыганкова

МиГ-29 получит израильские ракеты

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

Военно-воздушные силы Азербайджана приобрели у Израиля ракеты I-Derby ER класса "воздух-воздух". Их поставят на истребители МиГ-29.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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Как сообщает Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces, ракеты I-Derby ER представляют собой глубоко модернизированную версию ракет семейства Derby, их производит израильская компания Rafael.

Максимальная дальность пуска ракет - 100 километров, масса боевой части - 23 килограмма. Ракета оснащена комбинированной системой наведения, которая включает командно-инерциальную систему и активную радиолокационную головку самонаведения.

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