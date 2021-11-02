МиГ-29 получит израильские ракеты

Военно-воздушные силы Азербайджана приобрели у Израиля ракеты I-Derby ER класса "воздух-воздух". Их поставят на истребители МиГ-29.

Как сообщает Telegram-канал Azerbaijani Armed Forces, ракеты I-Derby ER представляют собой глубоко модернизированную версию ракет семейства Derby, их производит израильская компания Rafael.

Максимальная дальность пуска ракет - 100 километров, масса боевой части - 23 килограмма. Ракета оснащена комбинированной системой наведения, которая включает командно-инерциальную систему и активную радиолокационную головку самонаведения.