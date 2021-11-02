Поклонница обвинила рэпера Yung Trappa в изнасиловании

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проверяют заявление 18-летней девушки, она утверждает, что ее изнасиловал рэпер Yung Trappa, сообщил "РГ" информированный источник.

Сама девушка в своем заявлении указала, что приехала с рэпером в коттедж, арендованный для отдыха, где подверглась насилию со стороны музыканта.

Рэпер, в свою очередь, не отрицает факт интимной близости, но утверждает, что все было по обоюдному согласию, также он заявил, что ранее обещал снять девушку в клипе, но не снял, она обиделась и пошла писать на него заявление.

Сам Yung Trappa уже имел конфликты с законом. Шесть лет он провел в местах заключения за хранение наркотиков. Освободился он около года назад. За время, проведенное в колонии, число его поклонников только увеличилось.