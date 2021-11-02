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02.11.2021,  
14:37
Текст:  Николай Грищенко

Ручной пулемет РПЛ-20 модернизируют под новые боеприпасы

Фото: Калашников / youtube.com Фото: Калашников / youtube.com
Фото: Калашников / youtube.com

Новейший российский ручной пулемет РПЛ-20 будет модифицирован под распространенные патроны 7,62х39 и 5,56х45 мм. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Калашникова" Сергей Уржумцев.

Дело в том, что пулемет РПЛ-20, входящий в состав перспективной экипировки "Сотник", разработан под отечественный патрон 5,45х39 мм. Поэтому переход на новые боеприпасы обусловлен необходимостью продвижения оружия на мировом оружейном рынке.

"Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией", - отметил конструктор.

Напомним, что ручной пулемет РПЛ-20 впервые был продемонстрирован на форуме "Армия-2020".

Фото: Ilykvital / wikimedia.org
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Одна из его особенностей - это ленточная подача патронов, до этого ленты под такой калибр не выпускались.

Кроме того, пулемет может иметь сменные стволы разной длины, что обуславливает его применение под различные типы боевых задач: ближний или дальний бой. На РПЛ-20 также возможна установка оптических прицелов, приборов ночного видения и т.д. Общая длина оружия варьируется от 1085 до 1145 миллиметров за счет телескопического приклада. Вес - 5,5 килограмма.

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