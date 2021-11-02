Постановление правительства Саратовской области от 1 ноября 2021 года № 937-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‐П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив пункт 8.2 в следующей редакции:

"8.2. Руководителям органов исполнительной власти области, областных государственных учреждений и предприятий в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период со 2 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Рекомендовать иным работодателям в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в период со 2 ноября 2021 года по 15 ноября 2021 года перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







