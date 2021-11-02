Постановление правительства Саратовской области от 2 ноября 2021 года № 940-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‐П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 2 ноября 2021 года № 42 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив часть первую пункта 1.23 в следующей редакции:

"1.23. Установить, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а именно:

1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, за исключением:

обслуживания навынос без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, иных объектах размещения, независимо от количества дней (суток) оказания гостиничных услуг при условии отсутствия доступа граждан, не проживающих в них;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками;

2) объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов.

Доля непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте товаров объекта розничной торговли определяется как соотношение количества наименований товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, к общему количеству ассортимента товаров, предназначенных для продажи в объекте розничной торговли, по следующей формуле:

ДТ = ТПН / АП * 100, где:

ДТ - доля непродовольственных товаров первой необходимости, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р;

ТПН - количество наименований непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, предлагаемых к продаже, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), или по количеству наименований товаров, предлагаемых к продаже по прейскуранту;

АП - количество наименований всех предлагаемых к продаже товаров, представленных на витринах, прилавках (выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах), или по количеству всех наименований товаров, предлагаемых к продаже по прейскуранту;

объектов розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

нестационарных торговых объектов, осуществляющих реализацию периодических печатных средств массовой информации;

3) организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги, за исключением оказания услуг шиномонтажа, обслуживания без посещения гражданами помещений таких организаций, индивидуальных предпринимателей;

4) салонов красоты, косметических салонов, СПА‑салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

5) физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

6) массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

7) медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме;

8) организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, в дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах, в иных местах массового посещения граждан, а также игровых мероприятий, мастер-классов, иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан;

9) культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

10) кинотеатров, концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

11) детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

12) зоопарков, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







