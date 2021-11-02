Новости

Появился трейлер российского сериала "Саня, газуй!" 09:41
Перед смертью диктору Игорю Кириллову ампутировали ногу 01.11.2021
Вышел новый трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха 01.11.2021
Вышел первый трейлер спин-оффа "Мандалорца" про Бобу Фетта 01.11.2021
Звезду реалити-шоу Марка Говарда насмерть завалило коробками в его доме 01.11.2021

Трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето заранее слили в Сеть

Новости
    02.11.2021, 10:47
Текст:   Богдан Бобров

В интернет до официальной премьеры просочился новый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, который киностудия Sony сейчас активно удаляет со всех площадок.

В нем есть несколько отсылок к персонажам, связанным с Человеком-пауком, а сам протагонист шутит про Венома.

Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Фото: паучьи костюмы Магуайра, Гарфилда и Холланда из "Нет пути домой"

За день до этого Sony Pictures показала короткий ролик о съемках проекта, в конце которого исполнитель главной роли обещает, что картина откроет "паутину возможностей", опять же намекая на связь с вселенной дружелюбного соседа.

Полноценно трейлер будет выпущен сегодня, 2 ноября, в течение дня, старт проката "Морбиуса" в кинотеатрах запланирован на 20 января.

Новости

Warner Bros. выдвинула "Дюну" на "Оскар" в 14 номинациях 01.11.2021
Экс-солистка "Тату" опровергла сообщения о воссоединении группы 01.11.2021
Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта" 01.11.2021
Умер создатель культовых советских фильмов Юрий Клепиков 01.11.2021
⧣ США
Фото: Instagram/ spdrmnkyxxiii
Фото: паучьи костюмы Магуайра, Гарфилда и Холланда из "Нет пути домой" 01.11.2021
Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные 01.11.2021
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 01.11.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел тизер нового "Джиперса Криперса" 30.10.2021
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 29.10.2021
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 29.10.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история" 01.11.2021
Тизер "Лайтера" за сутки посмотрели 83 миллиона раз 30.10.2021
Вышел русский трейлер фильма Андерсона "Лакричная пицца" 30.10.2021