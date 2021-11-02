Трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето заранее слили в Сеть

В интернет до официальной премьеры просочился новый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето, который киностудия Sony сейчас активно удаляет со всех площадок.

В нем есть несколько отсылок к персонажам, связанным с Человеком-пауком, а сам протагонист шутит про Венома.

За день до этого Sony Pictures показала короткий ролик о съемках проекта, в конце которого исполнитель главной роли обещает, что картина откроет "паутину возможностей", опять же намекая на связь с вселенной дружелюбного соседа.

Полноценно трейлер будет выпущен сегодня, 2 ноября, в течение дня, старт проката "Морбиуса" в кинотеатрах запланирован на 20 января.