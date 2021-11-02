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Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино

Новости
    02.11.2021, 13:16
Текст:   Олег Усков

1 ноября в возрасте 77 лет скончался Пэт Мартино, американский композитор и один из самых известных и уважаемых джазовых гитаристов. Об этом сообщает Udiscover Music со ссылкой на менеджера артиста.

Настоящее имя Пэта - Патрик Кармен Аззара. Родился 25 августа 1944-го в Филадельфии. Джазом увлекся благодаря отцу, который выступал в местных клубах. К пятнадцати годам Пэт уже играл профессионально, перебрался в Нью-Йорк. Одно время снимал квартиру на паях с Лесом Полом, помимо прочего - тем самым новатором и одним из создателей электрогитары, человеком, по сути технически сделавшим рок-н-ролл.

Как и отец, играл по клубам. Записывался с большим количество величин - "Гатором" Джексоном, Эриком Клоссом, "Грувом" Холмсом, Труди Питтс, так далее.

Лауреат и номинант ряда наград, включая "Грэмми".

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