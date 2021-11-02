Восстановленные на Украине БТС-4 получили гусеницы от Т-80

Отмечается, что у них улучшены тактико-технических характеристики, проведены некоторые доработки, в частности, установлены ведущие колеса от Т-80 и применяемые на этих же основных боевых танках унифицированные гусеничные ленты.

Как рассказывает директор завода Виктор Андрощук, инициатива замены старых гусениц на новые пришла из военного ведомства Украины.

В результате специалисты предприятия создали новую конструкторскую и технологическую документацию на переработанную ходовую часть с необходимыми изменениями.

Производство БТС-4 началось 55 лет назад. Он оснащен крановой установкой, электросварочным оборудованием, тяговой и дополнительной лебедками, бульдозерным отвалом.

Масса - 38000 кг. Мощность двигателя - 580 л. с. Максимальная скорость по шоссе - не менее 40 км/ч. Экипаж - 3 человека.

Львовский завод может также переделывать танки Т-72 в более современные эвакуационные машины "Лев", являющиеся копиями российских БРЭМ-1, но на их закупку не хватает денежных средств.