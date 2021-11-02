Вышел тизер австралийского трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис"

На официальном YouTube-канале проекта обнародован сочно и мясисто выглядящий тизер зомби-трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" (Wyrmwood: Apocalypse).

В задорном произведении австралийский умелец Кия Роуч-Тёрнер (режиссер, соавтор сценария и сопродюсер) продолжил расширять наработки произведений "Полынь: Дорога мертвых" (2014) и "Полынь: Хроники мертвецов" (2017).

Действие сиквела по-прежнему бесчинствует в австралийских пустошах, нафаршированных красивыми зомби. По центру - брутальный солдат Рис, охотящийся на немногочисленных выживших. Их тела нужны Генеральному хирургу, таящему надежду найти от напасти лекарство. Но вскоре в голове Риса случается слом, и вот он уже объединяется со своей бывшей дичью - чтобы противостоять безумному вивисектору.

В ролях: Николас Бошир ("Онлайн-геймер"), Бьянка Брэди ("Рейк"), Дэвид Коллинз ("Расследования Фрэнки Дрейк"), Джей Галлахер ("Некромант"), Горан Д'Клюе ("Великий Гэтсби").

Дата релиза столь примечательной вампуки пока не названа.