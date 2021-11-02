Новости

Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix 14:59
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 14:36
Фильм "Святые из Бундока 3" будут снимать в стиле боевика "Джон Уик" 14:35
Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса 14:29
Умер актер и режиссер Сергей Брижань 13:46

Вышел тизер австралийского трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис"

Новости
    02.11.2021, 14:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse
Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse

На официальном YouTube-канале проекта обнародован сочно и мясисто выглядящий тизер зомби-трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" (Wyrmwood: Apocalypse).

Фото: more.tv
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина

В задорном произведении австралийский умелец Кия Роуч-Тёрнер (режиссер, соавтор сценария и сопродюсер) продолжил расширять наработки произведений "Полынь: Дорога мертвых" (2014) и "Полынь: Хроники мертвецов" (2017). 

Действие сиквела по-прежнему бесчинствует в австралийских пустошах, нафаршированных красивыми зомби. По центру - брутальный солдат Рис, охотящийся на немногочисленных выживших. Их тела нужны Генеральному хирургу, таящему надежду найти от напасти лекарство. Но вскоре в голове Риса случается слом, и вот он уже объединяется со своей бывшей дичью - чтобы противостоять безумному вивисектору. 

В ролях: Николас Бошир ("Онлайн-геймер"), Бьянка Брэди ("Рейк"), Дэвид Коллинз ("Расследования Фрэнки Дрейк"), Джей Галлахер ("Некромант"), Горан Д'Клюе ("Великий Гэтсби").

Дата релиза столь примечательной вампуки пока не названа.

Новости

Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино 13:16
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина 12:59
Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт 12:45
На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело 12:36
⧣ трейлер
Фото: KinoPoisk
Трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето заранее слили в Сеть 10:47
Появился трейлер российского сериала "Саня, газуй!" 09:41
Вышел новый трейлер "Падения Луны" Роланда Эммериха 01.11.2021
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер фильма ужасов "Проклятье монахинь" 01.11.2021
Вышел тизер нового "Джиперса Криперса" 30.10.2021
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 29.10.2021
⧣ трэш
Фото: instagram.com/ fkirkorov
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 26.10.2021
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 26.10.2021
Фото: братья Андреасян объявили о запуске сразу нескольких проектов 26.10.2021