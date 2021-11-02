Зеленский ввел новый пакет санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие 2 ноября решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против РФ, об этом сообщается на президентском сайте.

Речь идет о персональных санкциях в отношение 237 человек, занимавшихся организацией выборов в Госдуму РФ в Крыму и в Донбассе. СНБО утвердил санкционный пакет еще 15 октября.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил в связи с решением Киева, что данные санкции бессмысленны, поскольку выборы проводились по законам РФ.