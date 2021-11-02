Жуткий пронзительный вой: The Aviationist оценил звук двигателей Су-57

The Aviationist поразил звук двигателя истребителя Су-57.

Авторитетный ресурс, посвященный военной авиации, The Aviationist обратил внимание на "очень крутые ролики" прохода истребителей Су-57 над городами, выложенные в Сети. Первый был снят еще в июне 2020 года во время открытия памятника Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю СССР Игорю Петровичу Волку в Жуковском. Второй - в мае 2021 года на Параде Победы в Москве.

А заворожил автора высокочастотный звук, который издают самолеты. Секрет жуткого крещендо - в двигателе НПО "Сатурн" АЛ-41Ф1, так называемом двигателе первого этапа. Специально для Су-57 был разработан новый двигатель, известный как "Изделие 30", но он еще не готов к производству.

На Су-57 используется S-образный воздухозаборник, который не закрывает всю поверхность двигателя, как это сделано на F-22 Raptor и F-35 Lightning II, оставляя его незащищенным от отражения радиолокационных сигналов. Утверждалось, что эта проблема будет отчасти решена с помощью блокиратора радаров. Недавно в видеоролике к 100-летию Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова, эти блокираторы, как утверждается, впервые были показаны.