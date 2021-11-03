Законопроект Республики Бурятия "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 83 651 732,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 50 272 927,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 88 580 149,3 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 4 928 416,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 81 046 621,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 45 877 261,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 84 480 427,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 530 000 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 3 433 805,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2024 год:

1) общий объем доходов в сумме 82 450 620,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 45 362 871,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 86 076 305,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 150 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 3 625 684,3 тыс. рублей.

Статья 2. Особенности использования добровольных взносов, пожертвований, поступающих в республиканский бюджет

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, поступающие в республиканский бюджет, направляются согласно целям их зачисления.

Статья 3. Нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов

1. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов между республиканским, местными бюджетами и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Бурятия в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в республиканский бюджет, переданные в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в республиканский бюджет, переданные в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Доходы республиканского бюджета

1. Утвердить прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета

Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

а) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов, ведомствам, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

а) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

а) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) общий объем публичных нормативных обязательств:

а) на 2022 год в сумме 12 416 431,5 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в сумме 13 060 369,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13 659 149,8 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

5) объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

а) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

б) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 20 к настоящему Закону;

6) перечень и объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований:

а) на 2022 год в сумме 12 830 313,7 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в сумме 9 487 331,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 079 603,0 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

7) объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований:

а) на 2022 год в сумме 10 588 596,9 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в сумме 10 588 393,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 583 575,1 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону;

8) объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

а) на 2022 год в сумме 1 102 094,0 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;

б) на 2023 год в сумме 995 485,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 007 356,2 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону;

9) общий объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

а) на 2022 год в сумме 27 192 993,5 тыс. рублей, в том числе общий объем дотаций 2 671 989,1 тыс. рублей;

б) на 2023 год в сумме 23 738 238,3 тыс. рублей, в том числе общий объем дотаций 2 667 028,7 тыс. рублей;

в) на 2024 год в сумме 24 353 913,7 тыс. рублей, в том числе общий объем дотаций 2 683 379,4 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 27 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 8. Республиканская адресная инвестиционная программа

Утвердить республиканскую адресную инвестиционную программу:

1) на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 30 к настоящему Закону.

Статья 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности

Утвердить субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности:

1) на 2022 год согласно приложению 31 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 32 к настоящему Закону.

Статья 10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке согласно приложению 33 к настоящему Закону.

Статья 11. Дорожный фонд Республики Бурятия

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия на 2022 год в сумме 5 651 547,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 049 661,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 765 305,6 тыс. рублей.

Статья 12. Государственный внутренний долг Республики Бурятия

Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Бурятия на 1 января 2023 года не должен превышать 22 840 379,8 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 26 224 253,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 29 841 385,7 тыс. рублей;

2) верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2023 года не должен превышать 58 483,7 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - 8 551,6 тыс. рублей, на 1 января 2025 года - 0,0 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на исполнение государственных гарантий, в 2022 году 47 340,9 тыс. рублей, в 2023 году - 49 932,1 тыс. рублей, в 2024 году - 8 551,6 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Бурятия в 2022 году в сумме 904 963,7 тыс. рублей, в 2023 году - 1 366 554,8 тыс. рублей, в 2024 году - 1 460 676,9 тыс. рублей.

Статья 13. Плата (проценты за рассрочку) за реструктуризацию обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Утвердить сумму платы (процентов за рассрочку) за реструктуризацию обязательств (задолженности) Республики Бурятия перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам:

1) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 12 августа 2010 года № 01-01-06/06-296 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия и Дополнительного соглашения от 30 апреля 2015 года № 3 к Соглашению от 15 декабря 2010 года № 01-01-06/06-531 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия:

а) в 2022 году - 40,4 тыс. рублей;

б) в 2023 году - 40,1 тыс. рублей;

в) в 2024 году - 36,0 тыс. рублей.

2) за счет средств Дорожного фонда Республики Бурятия в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 20 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 6 мая 2010 года № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

а) в 2022 году - 642,4 тыс. рублей;

б) в 2023 году - 642,4 тыс. рублей;

в) в 2024 году - 642,4 тыс. рублей.

3) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 28 сентября 2020 года № 6/5/5 к Соглашению от 14 сентября 2017 года № 01-01-06/06-245 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия, Дополнительного соглашения от 28 сентября 2020 года № 6/5/5 к Соглашению от 15 октября 2015 года № 01-01-06/06-180 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия и Дополнительного соглашения от 28 сентября 2020 года № 6/5/5 к Соглашению от 9 июля 2015 года № 01-01-06/06-96 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Республики Бурятия:

а) в 2022 году - 697,3 тыс. рублей;

б) в 2023 году - 630,4 тыс. рублей;

в) в 2024 году - 563,4 тыс. рублей.

4) в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 1 июля 2021 года № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 года № 01-01-06/06-1041 о предоставлении бюджету Республики Бурятия из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации:

а) в 2022 году - 4 116,3 тыс. рублей;

б) в 2023 году - 3 898,7 тыс. рублей;

в) в 2024 году - 3 680,5 тыс. рублей.

Статья 14. Программа государственных внутренних заимствований Республики Бурятия

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Бурятия:

1) на 2022 год согласно приложению 34 настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 35 настоящему Закону.

Статья 15. Программа государственных гарантий Республики Бурятия

Утвердить Программу государственных гарантий Республики Бурятия в валюте Российской Федерации:

1) на 2022 год согласно приложению 36 настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 37 настоящему Закону.

Статья 16. Реструктуризация денежных обязательств перед Республикой Бурятия

1. Установить, что задолженность по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия подлежит реструктуризации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Республики Бурятия.

2. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Бурятия могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе предоставление рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему);

2) изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей;

3) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством перед теми же лицами, предусматривающий иной предмет или способ исполнения (новация денежного обязательства);

4) иными способами, предусмотренными бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Установить следующие основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Бурятия:

1) отсутствие у должника возможности своевременного погашения задолженности перед Республикой Бурятия;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности на условиях, устанавливаемых Правительством Республики Бурятия;

3) взимание платы в размере, устанавливаемом Правительством Республики Бурятия, начисляемых на остаток реструктурированных денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам).

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), Министерство финансов Республики Бурятия вправе принимать решение о заключении мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Бурятия способами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.

Статья 17. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на возвратной основе в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета, на срок до одного года на следующие цели:

1) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов;

2) частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий;

3) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок в пределах финансового года.

Определить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов, указанных в настоящей части, в 2022 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2022 года - 400 000,0 тыс. рублей; в 2023 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2023 года - 400 000,0 тыс. рублей; в 2024 году в сумме 720 615,6 тыс. рублей, в том числе на срок в пределах 2024 года - 400 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), - в размере 0,1 процента годовых от суммы бюджетного кредита;

для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетный кредит местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляется без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

4. Бюджетные кредиты предоставляются при условии принятия муниципальным образованием обязательства привлечения заемных средств в местный бюджет от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом.

6. Установить, что Правительство Республики Бурятия вправе провести реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам с частичным списанием первоначального обязательства, но не более 99,9% от объема основного долга, предоставленным для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов), при условии наличия фактического недопоступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района (городского округа) по дополнительным нормативам взамен дотации по итогам отчетного года с частичным списанием в размере фактического недопоступления.

7. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований в Республике Бурятия устанавливается Правительством Республики Бурятия.

Статья 18. Методика, устанавливающая порядок определения размера подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Бурятия

Утвердить Методику, устанавливающую порядок определения размера подлежащей перечислению в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, согласно приложению 38 к настоящему Закону.

Статья 19. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить методики распределения субвенций бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия согласно приложению 39 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Бурятия:

1) на 2022 год согласно приложению 40 к настоящему Закону;

2) на 2023 - 2024 годы согласно приложению 41 к настоящему Закону.

3. Установить, что в республиканском бюджете предусматривается нераспределенный между муниципальными образованиями в Республике Бурятия объем соответствующих субвенций местным бюджетам, не превышающий 5 процентов от общего объема субвенций:

1) на организацию и обеспечение отдыха детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, в 2022 году - 5 777,8 тыс. рублей, в 2023 году - 5 777,8 тыс. рублей, в 2024 году - 5 777,8 тыс. рублей;

2) на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2022 году - 86,8 тыс. рублей, в 2023 году - 86,8 тыс. рублей, в 2024 году - 86,8 тыс. рублей;

3) на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, бывшим педагогическим работникам образовательных организаций, переведенным специалистами в организации, реализующие программы спортивной подготовки, специалистам организаций, реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с перечнем должностей, утвержденным органом государственной власти Республики Бурятия в области физической культуры и спорта, специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, в 2022 году - 6 138,6 тыс. рублей, в 2023 году - 6 138,6 тыс. рублей, в 2024 году - 6 138,6 тыс. рублей;

4) на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-тельных организациях, дополнительного образования детей в муници-пальных общеобразовательных организациях в 2022 году в объеме 343 838,1 тыс. рублей, в 2023 году в объеме 343 838,1 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 343 838,1 тыс. рублей;

5) на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в 2022 году в объеме 150 622,6 тыс. рублей тыс. рублей, в 2023 году в объеме 150 622,6 тыс. рублей, в 2024 году в объеме 150 622,6 тыс. рублей.

Нераспределенный объем субвенций местным бюджетам распределяется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.

4. Установить:

1) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в размере 1,0, на 2023 год - 1,0, на 2024 год - 1,0;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений на 2022 год в размере 2,767, на 2023 год - 2,878, на 2024 год - 2,993;

3) на плановый период объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), не распределенный между муниципальными районами (городскими округами), в размере не более 20 процентов от общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2023 год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2024 год планового периода.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования в Республике Бурятия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается распоряжением Правительства Республики Бурятия.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия вправе осуществлять на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Бурятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета.

7. Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставляются из республиканского бюджета в случае компенсации долговых обязательств муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленным на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий.

8. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из республиканского бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резерных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством Республики Бурятия.

9. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из республиканского бюджета (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено согласно приложениям 40 и 41 к настоящему Закону) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается Правительством Республики Бурятия.

Статья 20. Резервные фонды Правительства Республики Бурятия и зарезервированные средства в составе бюджетных ассигнований исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия

1. Использование средств резервных фондов на непредвиденные расходы Правительства Республики Бурятия и на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 2022-2024 годах в объеме по 31 0 851,5 тыс. рублей ежегодно осуществляется в порядках, установленных Правительством Республики Бурятия.

Из резервных фондов Правительства Республики Бурятия могут предоставляться субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на непредвиденные расходы в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия.

2. Использование иным образом зарезервированных средств в составе бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия осуществляется на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в 2022 - 2024 годах в объеме по 47 571,7 тыс. рублей ежегодно.

3. Предоставление и использование средств на увеличение стоимости основных средств исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их подведомственных учреждений, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия, в 2022-2024 годах в объеме по 250 000,0 тыс. рублей ежегодно.

4. Предоставление и использование средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований Министерства финансов Республики Бурятия на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, необходимых для направления работников в служебные командировки, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Бурятия, в 2022 - 2024 годах в объеме по 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Статья 21. Особенности исполнения республиканского бюджета

1. Не увеличивать численность работников органов государственной власти (государственных органов), содержание которых производится за счет средств республиканского бюджета, за исключением случаев:

1) наделения Республики Бурятия федеральным законодательством новыми полномочиями, а также дополнительными функциями в соответствии с иными федеральными нормативными правовыми актами;

2) если увеличение численности непосредственно связано с исполнением функций и полномочий, увеличивающих доходную часть республиканского бюджета в объеме, превышающем объемы ассигнований, запланированных на содержание дополнительно выделенных единиц.

2. Правительство Республики Бурятия вправе устанавливать в течение финансового года отзыв лимитов бюджетных обязательств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия.

3. В случае наличия остатков средств республиканского бюджета на начало текущего финансового года остатки средств республиканского бюджета могут направляться:

1) по решению Министерства финансов Республики Бурятия на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении республиканского бюджета в объеме до 100 процентов остатков, сформированных на начало текущего года;

2) по предложениям главных распорядителей бюджетных средств:

а) на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия в текущем финансовом году в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчетного финансового года;

б) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Бурятия государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

в) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на указанные цели;

г) на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели на начало текущего года.

4. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета:

1) по обращению главного распорядителя бюджетных средств в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом о республиканском бюджете:

а) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов классификации расходов республиканского бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов республиканского бюджета, на сумму средств, необходимых для:

выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в случае получения средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

реализации мероприятий плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом Правительства Республики Бурятия;

приведения бюджетных ассигнований по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствие с заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов республиканского бюджета, введение новых кодов классификации расходов республиканского бюджета, в том числе по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности, по объектам и мероприятиям, финансируемым из Дорожного фонда Республики Бурятия, включая возмещение затрат аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в случае внесения изменений в государственные программы Республики Бурятия в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующим государственным программам Республики Бурятия приложениями 13 и 14 к настоящему Закону;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных по главному распорядителю средств республиканского бюджета, в том числе путем введения новых видов расходов республиканского бюджета;

г) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита республиканского бюджета;

д) перераспределение бюджетных ассигнований, связанное с изменением (уточнением) кодов бюджетной классификации расходов в соответствии с уведомлением и (или) соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации;

2) по обращению главного распорядителя средств республиканского бюджета сверх (ниже) объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете:

а) распределение межбюджетных трансфертов, финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства республиканскому бюджету федеральными законами, постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной власти, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе в части межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, принятие решений государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о предоставлении финансовой поддержки;

б) распределение (перераспределение) иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на основании плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия, утвержденного правовым актом Правительства Республики Бурятия, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;

в) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года Дорожного фонда Республики Бурятия в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Бурятия отчетного финансового года, положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов республиканского бюджета отчетного финансового года, учитываемых при формировании Дорожного фонда Республики Бурятия, доходов республиканского бюджета отчетного финансового года от возврата из бюджетов муниципальных образований субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из Дорожного фонда Республики Бурятия;

г) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из республиканского бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего года бюджетных ассигнований на указанные цели;

д) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) по обращению главного администратора источников финансирования дефицита республиканского бюджета могут быть внесены изменения, предусматривающие увеличение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов на цели, установленные частью 1 статьи 17 настоящего Закона, в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных местным бюджетам муниципальных районов (городских округов).

5. Правительство Республики Бурятия вправе направлять в течение финансового года остатки средств республиканского бюджета, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных республиканским бюджетом в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства.

6. Расходование средств, предусмотренных на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощников в избирательных округах и на обеспечение деятельности Сенаторов Российской Федерации, их помощников в субъектах Российской Федерации, производится по факту поступления средств из федерального бюджета.

Статья 22. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







