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03.11.2021 13:00
Рубрика: В мире

Черепахи угрожают безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита

Текст: Константин Волков
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

Черепахи, обитающие в пруду, расположенном рядом с токийским аэропортом Нарита, все чаще стали выбираться на взлетно-посадочную полосу, что угрожает безопасности полетов, сообщает японский телеканал NHK.

Фото: REUTERS
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Как утверждают специалисты, из-за твердого панциря черепах опасность для самолета при столкновении с земноводными даже больше, чем при столкновении с птицами.

В сентябре одну из полос второго по пассажирообороту аэропорта Японии даже пришлось закрыть из-за выползшей на нее черепахи. Предположительно, она выбралась из находящегося неподалеку от ВВП ничем не отгороженного пожарного пруда. Также отмечается, что в последнее время черепах на территории аэропорта замечают все чаще.

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