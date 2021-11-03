Черепахи угрожают безопасности полетов в токийском аэропорту Нарита

Черепахи, обитающие в пруду, расположенном рядом с токийским аэропортом Нарита, все чаще стали выбираться на взлетно-посадочную полосу, что угрожает безопасности полетов, сообщает японский телеканал NHK.
Как утверждают специалисты, из-за твердого панциря черепах опасность для самолета при столкновении с земноводными даже больше, чем при столкновении с птицами.
В сентябре одну из полос второго по пассажирообороту аэропорта Японии даже пришлось закрыть из-за выползшей на нее черепахи. Предположительно, она выбралась из находящегося неподалеку от ВВП ничем не отгороженного пожарного пруда. Также отмечается, что в последнее время черепах на территории аэропорта замечают все чаще.
This is the turtle that wandered onto the runway at Narita airport yeah, halting the flight of a turtle painted aircraft— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) September 25, 2021
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