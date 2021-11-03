Группа Artik & Asti объявила о распаде

Украинский дуэт Artik & Asti, чрезвычайно популярный в России, ждет смена состава: вокалистка Asti, Анна Дзюба, покинула проект. Об этом сообщил в Instagram создатель предприятия Artik - Артем Умрихин. При этом утешив поклонников информацией, что коллектив свою деятельность продолжит, но уже в другом составе.

"Теперь уже официально! Не для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет, Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста!" - пишет Умрихин (здесь и далее подача - авторская), после выражая подозрение, что "сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным".

"Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня, наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой", - пояснил музыкант, предположив, что Аня, скорее всего, начнет теперь "свой сольный путь", а он продолжит делать, то, что делает всю жизнь - "писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться".

Причину ухода Анны Артем не обозначил, новую вокалистку обещав представить в ближайшее время.

Проект Artik & Asti был создан в 2010 году. Первый студийный альбом - в 2013-м. Релиз четвертой пластинки состоялся этим летом. На счету проекта - впечатляющая коллекция наград.