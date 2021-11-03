Новости

Авторам ЛГБТ-Супермена угрожают убийством. Теперь их охраняет полиция 15:17
"Истребительница вампиров" и антиваксер Кристи Суонсон заразилась COVID 15:01
Фото: 58-летняя Деми Мур возмутила публику откровенным нарядом 14:45
Видео: Джаред Лето и Маколей Калкин стали моделями Gucci на Аллее Славы 14:12
Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 13:55

Группа Artik & Asti объявила о распаде

Новости
    03.11.2021, 15:07
Текст:   Олег Усков

Украинский дуэт Artik & Asti, чрезвычайно популярный в России, ждет смена состава: вокалистка Asti, Анна Дзюба, покинула проект. Об этом сообщил в Instagram создатель предприятия Artik - Артем Умрихин. При этом утешив поклонников информацией, что коллектив свою деятельность продолжит, но уже в другом составе.

"Теперь уже официально! Не для кого не секрет, что в этом году группе Artik & Asti исполняется 10 лет. 10 лет с момента как я нашел Аню и создал группу Artik & Asti. За эти 10 лет, Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста!" - пишет Умрихин (здесь и далее подача - авторская), после выражая подозрение, что "сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых наоборот радостным".

"Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti. С сегодняшнего дня, наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой", - пояснил музыкант, предположив, что Аня, скорее всего, начнет теперь "свой сольный путь", а он продолжит делать, то, что делает всю жизнь - "писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться".

Причину ухода Анны Артем не обозначил, новую вокалистку обещав представить в ближайшее время.

Проект Artik & Asti был создан в 2010 году. Первый студийный альбом - в 2013-м. Релиз четвертой пластинки состоялся этим летом. На счету проекта - впечатляющая коллекция наград.

Новости

Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 13:40
Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы 13:29
Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И" 13:17
"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль 13:00
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 02.11.2021
Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса 02.11.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ GtrWorkShp
Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино 02.11.2021
Экс-солистка "Тату" опровергла сообщения о воссоединении группы 01.11.2021
Вышел тизер третьего сезона экзистенциальной рэп-драмедии "Атланта" 01.11.2021
⧣ Украина
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 02.11.2021
Умер актер и режиссер Сергей Брижань 02.11.2021
Умер актер из "Как закалялась сталь" и "Айвенго" Алексей Колесник 31.10.2021