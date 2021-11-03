Законопроект Калужской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

общий объем доходов областного бюджета в сумме 69 788 355,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 397 817,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 75 569 019,0 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области в сумме 5 301 784,9 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2023 года в сумме 27 261 307,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 1 150 208,1 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 5 780 663,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 70 950 129,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 203 112,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 71 181 381,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 954 723,1 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 70 950 129,7 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 513 941,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 71 181 381,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 061 333,0 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на 2023 год в сумме 5 367 254,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 390 429,3 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области на 2023 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2024 года в сумме 26 521 444,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 25 059 361,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

В 2023 и 2024 годах дефицит (профицит) областного бюджета отсутствует.

Статья 2. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, и налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области и бюджетами муниципальных образований Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Калужской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить поступления доходов областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2022 год - согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Калужской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

на 2022 год - согласно приложению № 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год и на плановый период 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2022 год - согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета перечень главных распорядителей средств областного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям № 10 и № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2022 год - согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2022 год - согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

6. Утвердить по министерству финансов Калужской области объем средств, зарезервированных в составе утвержденных настоящей статьей бюджетных ассигнований:

на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2022 год в сумме 2 079 395,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 668 714,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 284 232,5 тыс. рублей;

на реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников на 2022 год в сумме 746 472,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 746 472,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 746 472,6 тыс. рублей;

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области на 2022 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 9 032 659,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 240 430,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9 564 662,1 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Калужской области

1. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации, принятого для федеральных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по государственным должностям Калужской области и окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Калужской области, сложившихся на 1 января 2022 года, в размере 4 процентов.

2. Установить, что через Администрацию Губернатора Калужской области осуществляется финансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными организациями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

3. Установить, что реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в части совершенствования системы оплаты труда лиц, замещающих государственные должности и государственные должности государственной гражданской службы органов исполнительной власти Калужской области, планируется сверх фонда оплаты труда, установленного Законом Калужской области от 27.12.2006 № 275-ОЗ "О Реестре государственных должностей Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и государственных гражданских служащих Калужской области", за счет бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в составе бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 6 статьи 6 настоящего Закона.

4. Установить, что организациям, осуществляющим образовательную деятельность и включенным в реестр исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных гражданских служащих Калужской области, предоставляется грант в форме субсидии в целях возмещения затрат, связанных с обучением гражданских служащих на основании образовательных сертификатов на дополнительное образование.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере общегосударственных вопросов, национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченными им органами исполнительной власти Калужской области, в следующих случаях:

1) по министерству экономического развития и промышленности Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области", в том числе:

субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2019-2022 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры индустриальных парков, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области;

субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2019-2022 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области;

субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Калужской области на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными в 2019-2022 годах указанными юридическими лицами капитальными вложениями (в целях осуществления которых получателям ранее не предоставлялись средства областного бюджета) в объекты инфраструктуры индустриальных парков в границах муниципальных образований Калужской области, которые внесены в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 668-р, от 07.08.2015 № 1526-р, от 28.10.2015 № 2190-р, от 24.11.2015 № 2388-р, от 13.05.2016 № 891-р, от 18.03.2019 № 453-р, от 08.08.2019 № 1762-р, от 21.01.2020 № 42-р), находящиеся в собственности указанных юридических лиц, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области;

на возмещение затрат, произведенных в связи с эксплуатацией объектов коммунальной и (или) транспортной инфраструктуры индустриальных парков и особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории Калужской области в текущем году, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, которые не возмещались в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области;

на возмещение затрат в связи с выполнением работ в рамках реализации инвестиционного проекта;

на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с оказанием услуг по осуществлению на территории Калужской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифу за перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Калужской области (за исключением скорых пригородных электропоездов повышенной комфортности) для обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и детей в возрасте от 5 до 7 лет;

на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением организациями воздушного транспорта региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Калужской области и (или) на ее территорию;

на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования;

на возмещение части затрат на услуги по созданию собственного интернет-магазина;

на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) продукции, предназначенной для экспортных поставок;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области", в том числе:

на возмещение части затрат, фактически произведенных получателем в текущем финансовом году на уплату лизинговых платежей, на уплату первого взноса (аванса) при заключении не ранее 1 января года, предшествующего году предоставления субсидий, договора лизинга, на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного оборудования;

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на возмещение фактически произведенных затрат на организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес";

предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства;

на возмещение фактически произведенных затрат на создание и развитие центров молодежного инновационного творчества;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие туризма в Калужской области", в том числе:

на возмещение части фактически произведенных затрат на развитие материально-технической базы субъектам аграрного туризма;

2) по министерству сельского хозяйства Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области", в том числе:

субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам на развитие подотрасли животноводства;

субсидии на возмещение части затрат на развитие молочного скотоводства;

субсидий на возмещение части затрат на поддержку племенного дела и селекции;

субсидии на возмещение части затрат на замену серопозитивного крупного рогатого скота по вирусу лейкоза на серонегативный;

субсидии на возмещение части затрат на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие;

субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур;

субсидии на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы;

субсидии на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;

субсидии на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Калужской области", в том числе:

субсидии на возмещение части фактически произведенных затрат в текущем финансовом году на агрохимическое и (или) эколого-токсикологическое обследование почв;

субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Комплексное развитие сельских территорий Калужской области", в том числе:

субсидий на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами;

- на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области", в том числе:

субсидий на возмещение части затрат на приобретение роботизированных установок для доения коров; на сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок; на приобретение технологического оборудования для животноводства согласно перечню, утверждаемому министерством сельского хозяйства Калужской области;

3) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", в том числе:

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства областной собственности (в том числе на разработку проектной документации);

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на возмещение затрат по созданию и обслуживанию автоматизированной информационно-измерительной системы учета водоснабжения;

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), на финансовое обеспечение затрат по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения;

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственности;

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, некоммерческих организаций), в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ в качестве заказчика, застройщика, а также затрат по проектированию и строительству сетей газопотребления и сетей газораспределения;

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по реализации сжиженного газа для бытовых нужд населения Калужской области;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области", в том числе:

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, на финансовое обеспечение при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в виде дополнительной помощи;

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области", в том числе:

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на приобретение контейнеров и бункеров для складирования твердых коммунальных отходов, контейнеров для складирования отходов потребления 1 - 2 классов опасности;

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1 - 2 классов опасности;

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям) и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на строительство объектов размещения, обезвреживания отходов;

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на мероприятия по информированию населения в сфере обращения с отходами;

организациям, находящимся в областной собственности (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, некоммерческим организациям), в целях финансового обеспечения затрат на разработку проекта рекультивации земель, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, рекультивацию земельных участков, на которых размещены объекты накопленного вреда окружающей среде;

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обращения с отходами, за исключением затрат на транспортировку и обезвреживание отходов потребления 1 - 2 классов опасности;

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на сбор и транспортирование отходов из контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами в целях финансового обеспечения затрат на приобретение специальной техники, используемой при обращении с твердыми коммунальными отходами;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области", в том числе:

юридическим лицам, действующим в форме государственных унитарных предприятий Калужской области, на возмещение затрат на уплату расходов, связанных с заключением договоров ипотеки в отношении имущества, находящегося в государственной собственности Калужской области, заключенных в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по налогу на имущество, находящееся в государственной собственности Калужской области, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица, расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Калужской области, на которых расположено имущество, являющееся предметом договора ипотеки, заключенного в обеспечение обязательств по кредитным договорам, получателями кредитных средств по которым являются третьи лица;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие рынка газомоторного топлива в Калужской области", в том числе:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство таких объектов;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств, за исключением транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением лицами, выполняющими переоборудование, скидки владельцам транспортных средств на указанные работы;

4) по министерству конкурентной политики Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области", в том числе:

на возмещение части затрат в связи с приобретением нестационарных торговых объектов, фактически произведенных в текущем финансовом году.

2. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядок определения объема и предоставления которых устанавливаются Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области, предоставляются:

1) по министерству экономического развития и промышленности Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области", в том числе:

Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитная компания) в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат с целью предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств);

Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат по оказанию информационно-консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по продвижению их товаров, услуг и технологий на международные рынки;

Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Калужской области" в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области", в том числе:

Фонду развития промышленности Калужской области в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение деятельности (докапитализацию) в целях оказания финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности;

2) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:

- в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области":

Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства, в том числе на строительство сетей инженернотехнического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам, на которых осуществляется жилищное строительство;

- в рамках государственной программы Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области":

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в виде имущественного взноса в целях функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов;

Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в виде имущественного взноса в целях предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам в виде предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3) по министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области:

- в рамках государственной программы Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области":

грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, созданных в форме казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере патриотического, в том числе военнопатриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

- в рамках ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области":

грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на формирование региональной идентичности населения Калужской области;

грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий, направленных на общественное просвещение населения Калужской области;

грантов в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества, а также грантов в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям в субъектах Российской Федерации;

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном соответственно законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в следующих случаях:

1) по министерству экономического развития Калужской области:

- на возмещение недополученных доходов в соответствии с условиями заключенных концессионных соглашений о проектировании, строительстве и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в отношении объектов железнодорожного транспорта права собственности на которые принадлежат или будут принадлежать Калужской области, для обеспечения деятельности особой экономической зоны, созданной на территории Калужской области.

4. Установить, что молодым семьям - участникам ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительная социальная выплата, предусмотренная по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", предоставляется в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

5. Установить, что социальные выплаты отдельным категориям пострадавших соинвесторов на приобретение жилья или на заключение договора долевого участия на завершение строительства объекта строительства, в отношении которого не выполнены обязательства застройщика, и (или) иного многоквартирного дома, возводимого в обеспечение требований пострадавших соинвесторов, в рамках реализации Закона Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области", предусмотренные по министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области", предоставляются в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

6. Установить, что предоставление средств на приобретение земельных участков в областную собственность, предусмотренных по министерству экономического развития и промышленности Калужской области по государственной программе Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области", производится в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

7. Установить, что в 2022 году не осуществляется начисление процентов за пользование бюджетными кредитами, полученными на срок до двух лет сельскохозяйственными товаропроизводителями и другими организациями агропромышленного комплекса Калужской области в 1996-2002 годах за счет средств областного бюджета, а также пеней и штрафов.

8. Установить, что формирование аварийно-технического запаса материальных ресурсов, его содержание и использование осуществляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

9. Установить, что по министерству строительства и жилищнокоммунального хозяйства Калужской области производится финансирование мероприятий по осуществлению строительного контроля и надзора по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов областной собственности.

10. Установить, что по министерству сельского хозяйства Калужской области в порядке, установленном Правительством Калужской области, осуществляется предоставление субсидий:

- на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в виде грантов на развитие семейной фермы, на развитие материально-технической базы, в виде гранта "Агропрогресс";

- на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант "Агростартап");

- на развитие сельского туризма (грант "Агротуризм").

11. Установить, что через службу по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области осуществляется финансирование расходов по осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в виде субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области за счет средств федерального бюджета.

12. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства Калужской области в виде имущественного взноса для финансирования текущей деятельности Фонда предоставляются в порядке, установленном министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области".

13. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями - Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской области в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности, за исключением уставной деятельности, финансирование которой осуществляется на основании иных нормативных правовых актов Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области, предоставляются в порядке, установленном министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

14. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, - публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" в виде имущественного взноса Калужской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области, в рамках государственной программы Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области".

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи и проведением патологоанатомических исследований предоставляются в рамках государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области.

2. Установить, что субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, предоставляются министерством здравоохранения Калужской области в рамках государственной программы Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области.

3. Установить, что через министерство здравоохранения Калужской области осуществляется дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в форме межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области.

4. Установить, что размер ежемесячного платежа межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области составляет не менее 1/12 от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 2022 год на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Калужской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования, и подлежит перечислению в срок не позднее 15 числа текущего календарного месяца.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования и науки

1. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные по министерству образования и науки Калужской области, порядок определения объема и предоставления которых устанавливаются Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области, предоставляются:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области", в том числе:

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере дополнительного образования.

2. Установить, что бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области, предусмотренные по министерству образования и науки Калужской области, предоставляются в соответствии с концессионным соглашением по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования:

- в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области" в целях создания в Калужской области новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

3. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном соответственно законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в следующих случаях:

- в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области":

на финансовое обеспечение (возмещение фактически произведенных) затрат на реализацию регионального проекта в целях создания в Калужской области новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, путем реализации концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере труда и социальной защиты

1. Установить, что через министерство труда и социальной защиты Калужской области осуществляется финансирование расходов:

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" за счет средств федерального бюджета;

- на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территории государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств федерального бюджета;

- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за счет средств федерального бюджета;

- на компенсацию поставщику (поставщикам) социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Калужской области, не участвующих в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданами социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном министерством труда и социальной защиты Калужской области.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области", в том числе:

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, путем возмещения затрат перевозчикам;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Калужской области, путем возмещения затрат перевозчикам, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области в 2021 году;

на возмещение недополученных доходов перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

на возмещение недополученных доходов перевозчика, возникших в результате установления Законом Калужской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде предоставления льгот на проезд железнодорожным транспортом" дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по которым не предоставлялись субсидии в соответствии с иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области или уполномоченных им органов исполнительной власти Калужской области в 2021 году;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственной программы "Развитие рынка труда в Калужской области", в том числе:

на возмещение части затрат по созданию дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.

3. Установить, что в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области, на финансовое обеспечение затрат предоставляются субсидии:

- социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляющим деятельность:

в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан;

по профилактике социально опасных форм поведения граждан;

по содействию деятельности в области образования и просвещения.

4. Установить, что в рамках государственной программы Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области, на финансовое обеспечение затрат предоставляется субсидия адвокатской палате Калужской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по министерству спорта Калужской области, предоставляются в порядке, установленном Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области, в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", в том числе:

физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части фактически произведенных затрат на осуществление тренировочной и (или) соревновательной деятельности, связанных с подготовкой и участием в официальных спортивных соревнованиях на территории Российской Федерации;

физкультурно-спортивным организациям, развивающим командные игровые виды спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части фактически произведенных затрат на осуществление тренировочной и (или) соревновательной деятельности, связанных с подготовкой и участием в официальных спортивных соревнованиях на территории Российской Федерации за 2021 год.

2. Установить, что субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, порядок определения объема и предоставления которых устанавливаются Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области, предоставляются:

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках реализации государственной программы Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области", в том числе:

на финансовое обеспечение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта.

3. Установить, что бюджетные ассигнования на предоставление физическим лицам грантов, предусмотренные по министерству спорта Калужской области, предоставляются в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области".

4. Установить, что через министерство спорта Калужской области осуществляется возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения спортсменам, претендующим на предоставление служебных жилых помещений в соответствии с Законом Калужской области от 04.03.2013 № 388-ОЗ "О порядке предоставления служебных жилых помещений специализированного государственного жилищного фонда Калужской области".

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации

1. Установить, что в рамках ведомственной целевой программы Калужской области "Информационная и внутренняя политика Калужской области" в порядке установленном Правительством Калужской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Калужской области предоставляются субсидии:

- телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области составляет не менее 80 процентов, на возмещение затрат по производству и выпуску социально значимых программ, в том числе освещению общественно значимых мероприятий, проводимых на территории Калужской области.

2. Установить, что в рамках государственной программы Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" в порядке, установленном Правительством Калужской области, на финансовое обеспечение затрат предоставляются субсидии:

- социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными учреждениями), осуществляющим деятельность в области культуры и искусства.

Статья 13. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году министерство финансов Калужской области осуществляет казначейское сопровождение средств в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи.

2. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случае, если указанные средства перечисляются в соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обеспечения затрат на сумму 150 000, 0 тыс. рублей и более;

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Калужской области юридическим лицам, иные формы направления бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае, если указанные средства перечисляются на осуществление капитальных вложений в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов, определенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации;

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации на сумму 150 000, 0 тыс. рублей и более;

4) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, указанные в пункте 3 настоящей части;

5) государственные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 150 000,0 тыс. рублей, заключенные после 1 января 2022 года, а также контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тыс. рублей исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Статья 14. Межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 33 169 630,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 350 891,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 482 707,0 тыс. рублей.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

- объем дотаций на 2022 год в сумме 952 806,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 835 408,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 781 999,5 тыс. рублей;

- объем субсидий на 2022 год в сумме 9 231 852,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 527 225,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 338 616,9 тыс. рублей;

- объем субвенций на 2022 год в сумме 21 184 900,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 380 186,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 714 335,6 тыс. рублей;

- объем иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 1 792 100,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 600 100,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 639 785,0 тыс. рублей;

- объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставление межбюджетных трансфертов:

- федеральному бюджету в форме субвенций на 2022 год в сумме 2 051,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 051,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 051,0 тыс. рублей;

- бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области в форме иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 517 929,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 517 929,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 517 929,7 тыс. рублей;

- бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7 970,0 тыс. рублей;

- бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2022 год в сумме 32 641 679,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 29 822 940,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 26 954 756,3 тыс. рублей.

Утвердить в составе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области:

- объем дотаций на 2022 год в сумме 952 806,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 835 408,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 781 999,5 тыс. рублей;

- объем субсидий на 2022 год в сумме 9 231 852,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 527 225,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 338 616,9 тыс. рублей;

- объем субвенций на 2022 год в сумме 21 182 849,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 378 135,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 712 284,6 тыс. рублей;

- объем иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 1 274 170,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 082 170,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 121 855,3 тыс. рублей.

2. Утвердить Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

Не допускается при исполнении областного бюджета одновременное предоставление указанных в приложении № 17 к настоящему Закону субсидий местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с государственными программами Калужской области и иными нормативными правовыми актами Правительства Калужской области.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

4. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

- в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Калужской области уровень равный 0,571;

- в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений Калужской области - 1,21;

- качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Калужской области - 1,76.

5. Предоставить право Правительству Калужской области утверждать распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Калужской области из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Калужской области, субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

Предоставить право Правительству Калужской области утверждать распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Калужской области, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, иных дотаций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области, не распределенных приложением № 18 к настоящему Закону.

6. Предоставить право Правительству Калужской области вносить изменения в распределение объемов межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий, иных межбюджетных трансфертов распределяемых между муниципальными образованиями Калужской области на конкурсной основе) на текущий финансовый год и на плановый период, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Калужской области, предусмотренных в областном бюджете, в том числе их нераспределенных резервов, в случае изменения показателей, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) потребности в межбюджетных трансфертах, невыполнения требований, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление межбюджетных трансфертов.

7. Установить, что дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставляются в соответствии с методикой распределения и правилами их предоставления, установленными Правительством Калужской области, при условии соблюдения органами местного самоуправления Калужской области требований, предусмотренных статьями 92.1, 107, 111 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае компенсации бюджетам муниципальных образований Калужской области, не являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот по земельному налогу для государственных учреждений Калужской области, финансируемых из областного бюджета.

8. Установить, что иные дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставляются в соответствии с методиками распределения и правилами их предоставления, установленными Правительством Калужской области, при условии соблюдения органами местного самоуправления Калужской области требований, предусмотренных статьями 92.1, 107, 111 и 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в следующих случаях:

1) по министерству финансов Калужской области:

- стимулирования муниципальных образований Калужской области за реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах, без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- стимулирования руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Калужской области;

2) по министерству экономического развития и промышленности Калужской области:

- поощрения муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области, рассчитанных в соответствии с методикой комплексной оценки, утвержденной Правительством Калужской области.

9. Установить, что иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области предоставляются в соответствии с методикой распределения и правилами их предоставления, установленными Правительством Калужской области:

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

- финансового обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги";

- создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- создания виртуальных концертных залов;

- государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры;

- государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры;

- создания модельных муниципальных библиотек;

- ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

- поощрения муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе "Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления";

- поощрения муниципальных образований Калужской области - победителей регионального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика";

- поощрения муниципальных образований Калужской области - победителей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государственным объектам, оказывающим медицинскую помощь;

- поощрения лучших муниципальных образований Калужской области на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области;

2) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Калужской области;

3) в случаях, установленных законами Калужской области:

- изготовления и установки стел на территории населенных пунктов, удостоенных почетных званий в соответствии с Законом Калужской области от 01.07.2013 № 445-ОЗ "О почетных званиях Калужской области "Город воинской доблести", "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести".

10. Установить, что иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета предоставляются по министерству финансов Калужской области в соответствии с методикой распределения и правилами их предоставления, установленными Правительством Калужской области.

11. Установить, что на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета Управлению Федерального казначейства по Калужской области могут быть переданы полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 15. Источники финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень статей и видов источников финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей, на срок до пяти лет, на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области по ставке 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.

3. Установить, что министерство финансов Калужской области представляет Калужскую область в договорах о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением.

4. Установить, что в случаях предоставления кредитов на частичное покрытие дефицита бюджетов муниципальных образований Калужской области, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Калужской области осуществляется без предоставления муниципальными образованиями Калужской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Калужской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, и проведение реструктуризации задолженности по ним осуществляются в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Калужской области

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

Статья 18. Государственные гарантии Калужской области в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу государственных гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

Статья 19. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя финансового органа Калужской области:

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета и органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части изменения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае передачи отдельных государственных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) государственными учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;

- в случае принятия государственных программ Калужской области, ведомственных целевых программ, региональных программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств областного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Законом;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов областного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов областного бюджета не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2022 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеуказанных средствах;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов областного бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в случае заключения договоров на обучение между органами государственной власти Калужской области, государственными органами Калужской области и гражданами Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Калужской области;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной собственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов Калужской области или решений главного распорядителя средств областного бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распорядителям средств областного бюджета, на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2022 года, перед поставщиками товаров, работ и услуг на основании государственных контрактов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области по кодам классификации расходов областного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств Дорожного фонда Калужской области и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных из Дорожного фонда Калужской области бюджетам муниципальных образований Калужской области в форме субсидий, для последующего использования на те же цели;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в областной бюджет от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально значимые мероприятия, и целевых спонсорских средств, а также от муниципальных образований Калужской области и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, утвержденных настоящим Законом;

- в части увеличения бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления целевых расходов в случае поступления в областной бюджет сбора заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, на сумму указанных поступлений;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов областного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по государственным казенным образовательным организациям и по государственным казенным стационарным учреждениям социального обслуживания, в которых предусматривается полная или частичная оплата за предоставленные услуги и социальное обслуживание проживающих, на суммы, поступившие в областной бюджет от указанной оплаты;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов областного бюджета на сумму средств, необходимых для реализации на территории Калужской области инвестиционных проектов по развитию мясного скотоводства, овощеводства защищенного грунта, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета;

- по бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями на основании обращений главных распорядителей средств областного бюджета, в части изменения их объема;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в целях обеспечения реализации концессионных соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и (или) по кодам классификации расходов областного бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, резервируемых в ходе реализации дополнительных мер по повышению эффективности использования средств областного бюджета, на основании обращений главных распорядителей средств областного бюджета;

- в части перераспределения объема средств, зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, утвержденных пунктом 6 статьи 5 настоящего Закона;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета об изменении наименования целевой статьи расходов.

2. Предоставить право финансовому органу Калужской области изменять наименования субсидий, утвержденных приложением № 17 к настоящему Закону, с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Предоставить право финансовому органу Калужской области вводить новые виды субсидий, не предусмотренные приложением № 17 к настоящему Закону, возникающие в ходе исполнения областного бюджета, на основании решений федеральных органов государственной власти, законов Калужской области, с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

3. Предоставить право Правительству Калужской области распределять введенные финансовым органом Калужской области в соответствии с абзацем 2 пункта 2 настоящей статьи новые виды субсидий, не предусмотренные приложением № 17 к настоящему Закону.

4. Предоставить право Правительству Калужской области устанавливать по главным распорядителям средств областного бюджета предельную численность работающих в государственных учреждениях.

5. Установить, что субвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Калужской области, предоставляется в пределах средств, предусмотренных органу исполнительной власти Калужской области, уполномоченному Правительством Калужской области на составление протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность.

Статья 20. Заключительные положения

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







