Новости

Вышел трейлер сериала про пандемию вируса-убийцы "Станция 11" 13:40
Вышел русский трейлер драмы о создании водородной бомбы 13:29
Вышел новый трейлер первого сериала "Квартета И" 13:17
Скарлетт Йоханссон возвращается в Disney в новом фильме Тайки Вайтити 12:51
Тарантино продаст 7 вырезанных сцен "Криминального чтива" в NFT 12:32

"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль

Новости
    03.11.2021, 13:00
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: "КиноПоиск" Фото: "КиноПоиск"
Фото: "КиноПоиск"

В преддверии своего 18-летия "КиноПоиск" внес изменения в свой логотип и визуальный стиль.

Это связано с последними изменениями в компании: кроме данных о кино, на сайте теперь выходит много новостей и рецензий. Также "КиноПоиск" обзавелся стриминговым сервисом.

Фото: "КиноПоиск"

Сайт избавился от приставки "HD", которая раньше обозначала онлайн-кинотеатр, изменился шрифт, некоторые визуальные элементы.

Фото: "КиноПоиск"

Для посетителя заметнее всего изменение цветовой гаммы: к оранжевому цвету добавили ярко-бирюзовый и цвет лайма. Нововведения коснутся как сайта, так и приложений для смартфонов и телевизоров. Отмечается, что это относится только к стилю: интерфейс останется привычным.

Новости

Вышел трейлер боевика "Скорая" с Джейком Джилленхолом 12:13
Вышел трейлер фильма ужасов "Незваные" 12:05
СМИ: Александр Домогаров ушел из Театра Моссовета, где служил 27 лет 11:43
В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек 10:35
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 02.11.2021
⧣ интернет
Фото: KION
Состоялась онлайн-премьера фильма "Гунда" Косаковского и Феникса 02.11.2021
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 29.10.2021
Россияне стали смотреть больше хорроров из-за осенней хандры 29.10.2021
⧣ КиноПоиск
Фото: Предоставлено пресс-службой КиноПоиска
Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил кинопрокат России и СНГ в выходные 01.11.2021
Вышел трейлер второго сезона "Беспринципных" 29.10.2021
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 26.10.2021