"КиноПоиск" показал новые логотип и визуальный стиль

В преддверии своего 18-летия "КиноПоиск" внес изменения в свой логотип и визуальный стиль.

Это связано с последними изменениями в компании: кроме данных о кино, на сайте теперь выходит много новостей и рецензий. Также "КиноПоиск" обзавелся стриминговым сервисом.

Фото: "КиноПоиск"

Сайт избавился от приставки "HD", которая раньше обозначала онлайн-кинотеатр, изменился шрифт, некоторые визуальные элементы.

Фото: "КиноПоиск"

Для посетителя заметнее всего изменение цветовой гаммы: к оранжевому цвету добавили ярко-бирюзовый и цвет лайма. Нововведения коснутся как сайта, так и приложений для смартфонов и телевизоров. Отмечается, что это относится только к стилю: интерфейс останется привычным.