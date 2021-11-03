Постановление губернатора Курганской области от 3 ноября 2021 года № 130 "О внесении изменения в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего должностного лица Курганской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующее изменение:

пункт 11 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) рекомендовать перевести работников из числа граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на дистанционный режим работы в течение четырех недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета;".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков







