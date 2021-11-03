Постановление губернатора Курской области от 3 ноября 2021 года № 478-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

Во изменение постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" (в редакции постановлений Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 463-пг, от 28.10.2021 № 465-пг, от 28.10.2021 № 472-пг, от 01.11.2021 № 476-пг) следующие изменения:

1) в наименовании слова "по 7 ноября" заменить словами "по 12 ноября";

2) пункт 1 после слов "по 29 октября 2021 года" дополнить словами "и с 8 ноября по 12 ноября 2021 года";

3) в пунктах 2, 3, 31, 6, 8 и 9 слова "по 7 ноября" заменить словами "по 12 ноября";

4) пункты 7 и 71 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать:

руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций рассмотреть вопрос об организации образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 8 по 13 ноября 2021 года;

руководителям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, рассмотреть вопрос об организации работы дежурных групп в период с 8 по 12 ноября 2021 года.

71. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, организовать в период с 8 по 13 ноября 2021 года образовательный процесс:

- для 1-8, 10 классов с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- для 9, 11 классов - в форме очного обучения.

Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, организовать образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 8 по 13 ноября 2021 года.".

Губернатор Курской области Р.Старовойт







