Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций

Премьер-министр Михаил Мишустин упростил процесс получения выплат гражданами, пострадавшими при чрезвычайных ситуациях, которым положена единовременная материальная помощь за утрату имущества первой необходимости.

Им больше не требуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем доме - достаточно подтвердить факт проживания в помещении, что должны сделать органы местного самоуправления.

Ряд новых положений коснулся индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Им компенсации будут выплачивать в том же размере, что и организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица.