Постановление губернатора Новосибирской области от 3 ноября 2021 года № 226 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

Новости

В России расширят перечень доходов для взыскания алиментов 18:22
Опубликован список экипажа Ан-12, упавшего под Иркутском 18:10
В Новосибирске совершил аварийную посадку Boeing 747 17:55
Смоленские власти продлили нерабочие дни до 10 ноября 17:53
Украина внесла в "черный" список 32 российских актера 17:38
В районе крушения Ан-12 под Иркутском шел сильный снег 17:36
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек 17:26
Обвиняемый в убийстве полковника МВД арестован в Москве 17:12
Путин: Современное вооружение обеспечило высокий уровень безопасности РФ 17:09
Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины 17:08
В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок 17:06
Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском 16:50
Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля 16:46
Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском 16:41
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине 16:35
На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек 16:32
СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском 16:30
Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске 16:30
Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда 16:12
Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено 16:10
На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров 16:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
3 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Новосибирской области от 3 ноября 2021 года № 226 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48"

Дата подписания 3 ноября 2021 г.
Опубликован 3 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Новосибирской области от 31 марта 2020 года № 48 "Об ограничении доступа людей и транспортных средств"

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 "Об отдельных ограничительных мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" следующее изменение:

в подпункте 3.1 пункта 1 слова "старше 65 лет" заменить словами "старше 60 лет".

А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией