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03.11.2021,  
14:14
Текст:  Алексей Моисеев

Новую машину для войск ООН создали на базе БТР-152

Старый советский БТР-152 продолжают совершенствовать во Вьетнаме. В настоящее время для миротворческих подразделений, действующих в составе войск ООН, создана основательно доработанная версия.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Внешне она отличается увеличенным по высоте корпусом. Имевшиеся в бортах шесть бойниц для применения стрелкового оружия заделаны. На крыше установлена вращающаяся турель для пулемета.

С двух сторон над бронированными дверями установлены кондиционеры. Впереди и в корме имеются видеокамеры с мощными прожекторами, изображение с которых транслируется на расположенный перед водителем монитор, вмонтированный в совершенно новую приборную панель. Водителю заменили руль, он и находящийся рядом пассажир получили современные удобные кресла.

Внутри машины нет голого металла, везде, в том числе на потолке, мягкая обшивка, выполняющая, по всей видимости, противоосколочную функцию.

Судя по видеокадрам, в десантном отделении, где первоначально находились деревянные лавки, теперь смонтированы сидения на восемь человек с ремнями безопасности. Видно, что пол основательно укрепили и, возможно, он даже выполнен двойным, что должно снижать тяжесть последствий подрывов на минах и фугасах. Предусмотрена специальная складывающая площадка для работающего с пулеметом на крыше военнослужащего.

Фото: Ilykvital / wikimedia.org
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Старый бензиновый двигатель заменен на новый дизельный, более мощный и пожаробезопасный. Бронетранспортер, покрашенный в характерный для ооновских сил белый цвет, пока проходит испытания на одном из полигонов.

Ранее для находящегося в Южном Судане контингента на основе БТР-152 была создана своеобразная защищенная и вездеходная машина "скорой помощи", позволяющая эвакуировать раненых в экстремальных условиях.

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