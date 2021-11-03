Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс

Бывший полицейский Эрик Адамс стал новым мэром Нью-Йорка. Он сменит на этой должности своего однопартийца, демократа Билла де Блазио.

Адамс возьмет бразды правления городом не в самое хорошее время. В мегаполисе рекордная безработица, очень дорогое жилье и изношенная транспортная система.

National Public Radio напоминает, что на протяжении всей предвыборной гонки 61-летний Адамс говорил об этих проблемах. Он сделал повышение общественной безопасности основным направлением своей кампании, а также призвал к сокращению бюджета полиции Нью-Йорка и передаче некоторых должностей гражданским лицам, что, по его словам, могло бы сэкономить 500 миллионов долларов в год.

Также он предложил возродить подразделение по борьбе с преступностью исключительной из "лиц в штатском", которое было ликвидировано в 2020 году. Новый мэр также намерен усилить полицейское патрулирование на вокзалах, в метро и на автобусных маршрутах.