Работа ряда соцсетей и хостингов ограничена в Узбекистане

Работа соцсетей "Мой мир", "Одноклассники", LinkedIn, Instagram, Facebook, видеохостинга YouTube, мессенджера Telegram была блокирована в Узбекистане. Государственная инспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций ("Узкомназорат") ограничила доступ к ним из-за хранения и обработки персональных данных узбекистанцев за пределами Узбекистана.

Ранее в этот реестр были внесены TikTok, Twitter, "ВКонтакте" и Skype, сообщает gazeta.uz. "Узкомназорат" предоставила соответствующие указания соцсетям 2 июля. Инспекция направила предписание о блокировании указанным компаниям 2 ноября, а ограничила их работу в среду.

На фоне ограничений в Узбекистане, как отмечают наблюдатели, резко выросла популярность мобильных VPN-приложений, которые используются для доступа к заблокированным сайтам. 29 октября президент страны Шавкат Мирзиеев подписал закон, который ужесточает наказание за нарушение законодательства о персональных данных в Узбекистане. За его нарушение через три месяца соцсети, к которым был ограничен доступ, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.