Работы Бэнкси продали за рекордную сумму

Работы Бэнкси - художника, которого никто никогда не видел - снова бьют рекорды стоимости.

Как передает РИА Новости, участник британской трип-хоп группы Massive Attack Грант Маршалл продал несколько работ неуловимого. Это I Fought The Law ("Я боролся с законом") и Bomb Middle England ("Бомбардировка Средней Англии"). Первая ушла за 78,1 тысячи фунтов (более 7,6 млн рублей), а вторая - за 77 тысяч (7,5 млн рублей). Торги прошли в Бристоле - родном городе Бэнкси и группы Massive Attack.

Любопытно, но одно время считалось, что Бэнкси - это один из участников Massive Attack, а именно певец Роберт Дель Най. До музыкальной карьеры он увлекался граффити. Подозрительным выглядело то, что везде, где гастролировала группа, появлялись новые работы Бэнкси.

Все вырученные от продажи деньги пойдут на благотворительные цели.

Напомним, что в середине октября знаменитая, изрезанная шредером работа Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" (она же "Любовь в мусорном баке"), была продана за рекордные $25,4 млн на аукционе Sotheby's.