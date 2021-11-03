Собянин: Для ранней диагностики онкологии Москва увеличивает количество эндоскопических исследований

В городской клинической больнице имени В.М. Буянова открылся эндоскопический центр. Он уже второй в городе - первый летом открылся в составе Боткинской больницы.

Открывая его сегодня, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что главная задача таких центров - максимально ранняя диагностика опухолей желудочно-кишечного тракта, на которые с начала этого года приходится порядка 20 процентов всех злокачественных образований у москвичей. Для того, чтобы врачи могли успешно лечить пациентов с заболеваниями такого рода, правительство Москвы поставило перед собой задачу оснастить эти центры самым лучшим оборудованием и сконцентрировать в них самых квалифицированных специалистов. Для этого на последнем заседании правительства на их оборудование было выделено 300 миллионов рублей. В новом центре уже установлено 965 единиц современного медицинского оборудования: 19 эндоскопических стоек, 83 видеоколоноскопа, 9 видеобронхоскопов и многое другое. Имеется даже такой уникальный аппарат, как Fujifilm Eluxeo для проведения оптической биопсии в интеллектуальном режиме - в большинстве случаев он действует даже без взятия биоматериал.

Сам же центр размещен в корпусе на улице Бакинской, 26. Под него там комплексно отремонтированы два этажа. На первом этаже расположена ресепшн, где пациент получает браслет с QR-кодом, а затем в зоне комфортного ожидания его знакомят с подробностями предстоящего исследования. Современные технологии позволят провести это исследование за короткое время и с минимумом неприятных ощущений. Если в ходе диагностики обнаружится небольшой полип, врач постарается его сразу удалить. Благодаря этому многие пациенты в будущем будут избавлены от обширных полостных операций, а так же лечения с помощью химио- и лучевой терапии. Все это происходит в одной из 16 эндоскопических процедурных с палатой пробуждения. В общей сложности все исследование вместе с отдыхом длится для пациента не более полутора часов.

Мощность этого центра - до 625 исследований в сутки или около 220 тысяч в год. Два же центра смогут исследовать в день более 1 тысячи человек. Таким образом, количество исследований по гастроскопии в городе увеличится в 1,7 раза по сравнению с доковидным 2019-м годом, а по колоноскопиии - в 3,2 раза. Результаты исследований будут оперативно загружаться в единую цифровую медицинскую платформу Москвы (ЕМИАС), доступ к которым имеет не только врач, но и сам пациент в своей электронной медицинской карте.

Как пояснили "РГ" в департаменте здравоохранения Москвы, в рамках пилотного проекта в первую очередь на обследование направят москвичей с предраковыми состояниями и заболеваниями, со злокачественными новообразованиями кишечника и желудка в семейном анамнезе и пациентов в возрасте 60-70 лет. "В результате мы сможем выявить и пролечить гораздо больше людей, нуждающихся в терапии такого рода заболеваний", - заключил мэр.

Напомним, созданная в 2006 году на базе медсанчасти завода ЗИЛ больница имени Буянова продолжает все эти годы развиваться. Имея более 950 коек, она оказывает москвичам помощь почти по всем направлениям. На ее базе действуют региональный сосудистый центр, где пациенты с инсультом и инфарктом получают полный комплекс восстановления, а так же аритмологический центр и единственное в стране аккредитованное ВОЗ отделение неврологии для людей с разного рода склерозами. А до конца 2022 года в этой больнице войдет в строй еще и мощный скоропомощной центр.