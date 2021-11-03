Мошенники списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей

Два ранее судимых гражданина из Приморского края списали со счетов жителей Якутии два миллиона рублей. О подробностях дела рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, мошенники звонили гражданам, проживающим в Якутии, которые были клиентами одного из крупнейших операторов сотовой связи. Они представлялись работниками финансового отдела этого сотового оператора и сообщали, что к номерам абонентов без их ведома подключена платная услуга. Якобы для того, чтобы произвести возврат средств за невостребованную подписку, злоумышленники узнавали реквизиты банковских карт граждан. После этого аферисты несанкционированно получали доступ к их личным кабинетам в мобильных банковских приложениях и похищали со счетов деньги.

Двух аферистов задержали сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из МУ МВД России "Якутское" и отдела "К" УМВД России по Приморскому краю во Владивостоке. Выяснилось, что они обманули 50 человек на сумму свыше двух миллионов рублей. Задержанные взяты под стражу.