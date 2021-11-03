Пострадавшие от пожаров смогут пройти реабилитацию в центрах соцстраха

Жители Якутии, проживающие в пострадавших от пожаров районах, смогут пройти санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Фонда социального страхования.

Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), направят на специализированное санаторно-курортное лечение. Оно будет впервые организовано для такой категории граждан. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения.

Проектом постановления предусматривается возможность финансового обеспечения лечения таких граждан в реабилитационных центрах Фонда социального страхования, расположенных в Тюмени, Владимирской и Московской областях. Предполагается, что до конца года специализированное санаторно-курортное лечение пройдут жители Якутии, находящиеся на диспансерном учёте и нуждающиеся в лечении. В общей сложности такое лечение смогут пройти 500 человек, которые отобраны минздравом Якутии. Находиться на реабилитации они будут 18 дней.

Напомним, проект постановления разработан после поручения Президента РФ о направлении на специализированное санаторно-курортное лечение граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров.