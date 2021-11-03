Пострадавшие от пожаров смогут пройти реабилитацию в центрах соцстраха

Новости

При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек 17:26
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года 17:26
Обвиняемый в убийстве полковника МВД арестован в Москве 17:12
Путин: Современное вооружение обеспечило высокий уровень безопасности РФ 17:09
Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины 17:08
В Санкт-Петербурге возбуждено дело по факту уличных гонок 17:06
Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет 16:57
На место крушения самолета выехала следственная группа СК 16:55
Путин: Ракета "Циркон" со следующего года поступит на вооружение ВМФ 16:51
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском 16:50
Instagram-модель Риту Фокс арестовали на 14 суток за откровенное фото у Кремля 16:46
Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском 16:41
Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон 16:40
Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине 16:35
На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек 16:32
СК возбудил дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском 16:30
Упавший под Иркутском самолет Ан-12 делал дозаправку в Якутске 16:30
Изъятую у "черных лесорубов" древесину будут продавать до суда 16:12
Выживших на месте крушения Ан-12 под Иркутском пока не найдено 16:10
На месте крушения Ан-12 горит топливо на площади 300 квадратных метров 16:06
В Брянской области выходные продлили еще на неделю 16:04
Разведчиков Восточного военного округа вооружат автоматами АК-12 16:01
Синоптики обещают в Москве снег с дождем 15:50
Спасатели обнаружили место падения Ан-12 под Иркутском 15:42
Путин и Лукашенко утвердят военную доктрину Союзного государства 15:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие от пожаров смогут пройти реабилитацию в центрах соцстраха

Текст: Ольга Игнатова

Жители Якутии, проживающие в пострадавших от пожаров районах, смогут пройти санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Фонда социального страхования.

Два человека погибли при пожаре в якутском селе

Граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), направят на специализированное санаторно-курортное лечение. Оно будет впервые организовано для такой категории граждан. Проект соответствующего постановления опубликован для общественного обсуждения.

Проектом постановления предусматривается возможность финансового обеспечения лечения таких граждан в реабилитационных центрах Фонда социального страхования, расположенных в Тюмени, Владимирской и Московской областях. Предполагается, что до конца года специализированное санаторно-курортное лечение пройдут жители Якутии, находящиеся на диспансерном учёте и нуждающиеся в лечении. В общей сложности такое лечение смогут пройти 500 человек, которые отобраны минздравом Якутии. Находиться на реабилитации они будут 18 дней.

Напомним, проект постановления разработан после поручения Президента РФ о направлении на специализированное санаторно-курортное лечение граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания, проживающих в районах природных пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Роспотребнадзор продлил санитарные правила в школах до 2024 года
В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ