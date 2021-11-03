Жителя Приамурья осудили за угрозу взорвать дом с детьми

В Амурской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в незаконном изготовлении взрывного устройства и угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в августе пьяный житель поселка Серышево пригрозил взорвать дом своих родственников в городе Зея. Очевидцы сообщили об этом в местную полицию. Приехавшие на место стражи порядка действительно нашли подозрительный предмет и эвакуировали из дома девять человек, в том числе шестерых детей.

Экспертиза показала, что изъятый предмет являлся самодельным взрывным устройством. Его злоумышленник изготовил полутора годами ранее в Серышеве, а потом привез в Зею.

Мужчину, который уже был судим, отправили в колонию общего режима на три года и восемь месяцев.