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03.11.2021 03:00

Глава Кемерова Илья Середюк открыл турнир памяти братьев Журавлевых

"Помним и гордимся своими земляками! Легенды советского спорта, выдающиеся мастера русского хоккея Константин и Александр Журавлевы в 1950-1960-х годах играли на стадионе "Химик". Во многом благодаря им команда по хоккею с мячом города Кемерово стала чемпионом РСФСР в 1954 и 1955 годах и выступает в элитном дивизионе национального чемпионата.
Фото: Дмитрий Ярощук Фото: Дмитрий Ярощук
Фото: Дмитрий Ярощук

Дело, начатое выдающимися спортсменами, в нашем городе продолжили - за 53 года работы СШОР по хоккею с мячом подготовила 35 чемпионов мира, 23 серебряных и 7 бронзовых призеров чемпионатов мира и Кубка Европы по хоккею с мячом.

30 команд - многократные победители и призеры Всероссийских соревнований по хоккею с мячом. Три команды (Кузбасс-1980, Кузбасс-1997 и Кузбасс-2000) стали победителями и призерами Кубка мира по хоккею с мячом в Швеции", - отметил Илья Середюк в своем аккаунте в Instagram.

На западной трибуне стадиона "Химик" установлена мемориальная доска памяти выдающихся хоккеистов Журавлевых. Спортсменов приглашали в другие клубы класса "А", но любовь к родному городу, преданность болельщикам оказались сильнее. Закончив выступать за команду мастеров, братья Константин и Александр Журавлевы вместе с другими ветеранами принимали участие в городских, областных соревнованиях и выигрывали Первенство Сибири.

Соревнования в честь знаменитых кемеровчан станут еще одной доброй традицией, они дали старт зимнему сезону. В турнире примут участие четыре команды: "Кузбасс 2006", "СШОР-КУЗБАСС" (Кемерово), "Байкал-Энергия-Рекорд" (Иркутск), "ЦЗВС" (Новосибирск).

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерово

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