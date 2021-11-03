Роскомнадзор потребовал не блокировать в Instagram видео с гимном РФ

Роскомнадзор потребовал от компании Meta разблокировать инстаграм-аккаунт канала "Вести-Алтай", который выложил в Instagram видео с гимном России, а также снять ограничения на подобные видео в соцсети. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора 3 ноября.

Письмо служба направила в адрес компании Facebook. В нем указано, что гимн наряду с другими госсимволами - это не объект авторских прав, поэтому блокировка роликов с ним недопустима. "В любой стране мира демонстрация государственной символики ее гражданами в публичном пространстве является выражением уважительного отношения к своей стране", - цитирует Роскомнадзор "Интерфакс".

"Вести Алтай" опубликовали видео накануне Дня народного единства, в нем гимн РФ исполняли сибирские музыканты. Instagram после удаления указал, что в видео распознан фрагмент песни Alles was zählt / 01 - Folge 193. Этот трек, по оценке канала, похож на гимн России, исполняется в немецком сериале и у него есть правообладатель. Ранее в соцсети уже блокировались подобные ролики по аналогичной причине.