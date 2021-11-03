Мужчина с грудным младенцем попытался ограбить магазин в Волгограде

Новости

На борту пропавшего под Иркутском Ан-12 находились 8 человек 15:30
Перед судом предстанет обвиняемый в разбое, скрывавшийся 25 лет 15:18
В Иркутской области с радаров пропал самолет Ан-12 15:17
Китай испытал электромагнитные катапульты для нового авианосца 15:14
Группа Artik & Asti объявила о распаде 15:07
В Калининграде систему QR-кодов продлили до февраля 2022 года 15:05
"Истребительница вампиров" и антиваксер Кристи Суонсон заразилась COVID 15:01
Биржевые цены на авиакеросин и дизель обновили исторический максимум 14:52
Роспотребнадзор разрешил "Динамо" сыграть с "Краснодаром" в Москве 14:49
Минск продлил запрет на ввоз продукции группы западных компаний 14:44
Госатомнадзор рассмотрел готовность к пуску второго блока АЭС 14:35
В Минпромторге заявили об отсутствии перебоев с поставками "Спутник Лайт" 14:17
Орловская полиция начала проверку после нападения фельдшера на пациента 14:16
"Романтики с большой дороги": Веснина подтвердила, что воры вернули олимпийские медали 14:06
Курские власти продлят нерабочие дни до 12 ноября 14:03
Умер знаковый американский джазмен Эмметт Чепмен 13:55
СК ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД 13:54
На форум молодых лидеров стран Арктического совета подано почти 600 заявок 13:50
Песков назвал одну из тем предстоящего разговора Путина с Байденом 13:45
В Челябинской области режим нерабочих дней продлен до 12 ноября 13:41
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей 13:30
Оперштаб: В Москве выявлено 6827 новых случаев COVID-19 13:29
В центре Москвы разрешенную скорость снизили до 30 км/ч 13:25
В России пройдет бесплатный Чемпионат по машинному обучению 13:22
В Беларуси допустили переход на российские самолеты 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

Мужчина с грудным младенцем попытался ограбить магазин в Волгограде

Текст: Роман Мерзляков

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в покушении на разбой в продовольственном магазине, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

В Петербурге задержали за взятки владельца новосибирского крематория

В полицию поступил звонок от 37-летней продавщицы. Она рассказала, что в торговую точку в Кировском районе Волгограда ворвался пьяный молодой мужчина с младенцем на руках и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги.

Кассирша испугалась, но наличность не отдала. Женщина успела забежать в подсобное помещение и вызвать сотрудников частной охранной организации. Не добившись своего, горе-грабитель скрылся.

Правоохранители нашли его. Задержанному 26 лет, он ранее судим, нигде не работает. Свою вину мужчина признал. На преступление его толкнуло желание купить алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на разбой". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

Главное сегодня

Путин проведет День народного единства в Севастополе
Песков: Решений о продлении нерабочих дней нет
Пушков: Россия не обязана признавать все рекомендации международных организаций
В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию
ГИБДД проведет массовые проверки по выявлению нетрезвых водителей
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ