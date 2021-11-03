Мужчина с грудным младенцем попытался ограбить магазин в Волгограде

Волгоградские полицейские задержали подозреваемого в покушении на разбой в продовольственном магазине, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

В полицию поступил звонок от 37-летней продавщицы. Она рассказала, что в торговую точку в Кировском районе Волгограда ворвался пьяный молодой мужчина с младенцем на руках и, угрожая ножом, потребовал отдать ему все деньги.

Кассирша испугалась, но наличность не отдала. Женщина успела забежать в подсобное помещение и вызвать сотрудников частной охранной организации. Не добившись своего, горе-грабитель скрылся.

Правоохранители нашли его. Задержанному 26 лет, он ранее судим, нигде не работает. Свою вину мужчина признал. На преступление его толкнуло желание купить алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на разбой". Решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.