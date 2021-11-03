В Краснодарском крае микроавтобус врезался в опору ЛЭП

В Славянском районе Краснодарского края пассажирская "Газель" с рабочими попала в ДТП. Из-за тумана водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередач, после этого автомобиль вылетел с дороги, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Есть пострадавшие.

- На Маевском шоссе, не доезжая 500 метров до хутора Сербин, пассажирский автомобиль совершил съезд с автодороги без опрокидывания. В результате ДТП пострадали четыре пассажира, всем оказана медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что в 2017 году водителя лишили прав, после этого он не пересдавал экзамен. Сама перевозка пассажиров осуществлялась в частном порядке. К тому же в микроавтобусе не было тахографа.

Славянская межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента.