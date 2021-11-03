Умер актер театра Черноморского флота Владимир Сергеев

Владимиру Сергееву было 75 лет. Фото: Театр им. Б.А. Лавренева

Актер драматического театра Черноморского флота Владимир Сергеев скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на странице театра "ВКонтакте".

Коллектив театра выразил соболезнования родным актера. "Слова никогда не смогут выразить той глубокой скорби, той горечи утраты, которую мы испытываем с уходом ветеранов сцены", - сказано в сообщении.

Владимир Сергеев прослужил в театре ЧФ имени Б.А. Лавренева более 40 лет в качестве актера и режиссера. Был выпускником Щукинского училища. Несколько лет назад он покинул сцену, однако сохранил связь с театром.

"Он всегда справлялся с самыми сложными задачами, отношениями, проблемами. Не справился только с болезнью", - отметили сотрудники театра.